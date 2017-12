Nové CD

Wilco, Crosby, Stills and Nash, Biosphere.

3. júl 2009

Wilco: Wilco (The Album)

O chicagskej skupine Wilco sa hovorí ako o najlepšej súčasnej kapele v Amerike. A právom. Siedmy radový album partie okolo speváka a skladateľa Jeffa Tweedyho patrí medzi lepšie v ich diskografii. Kapela, ktorá hrá hudbu medzi folkom, rokenrolom, country a alternatívou, pokračuje v trende poslednej Sky Blue Sky a to tak, že opäť stavila na klasické pesničky. No Wilco nie je žiadnou retro skupinou, ktorá opakuje zvuk starých nahrávok The Band. Vďaka Tweedyho talentu a chuti experimentovať Wilco prekopávajú americkú pesničkársku tradíciu a aj preto sú na čele hudobného hnutia Americana.

Crosby, Stills and Nash: Demos

Geniálna trojica pesničkárov funguje pod hlavičkou Crosby, Stills and Nash už štyridsať rokov. Všetko sa začalo skvelým albumom z roku 1969 a nasledujúcim Deja vu, na ktorom sa trio rozšírilo o Neila Younga. No týmto pánom, napriek tomu, že nahrali zopár spoločných albumov a sóloviek, sa nikdy nepodarilo dosiahnuť vitality prvých rokov. Demos je zbierkou piesní práve z tohto obdobia, keď trojica písala jednu skvelú pieseň za druhou. Kolekcia ponúka demonahrávky slávnych skladieb ako Almost Cut My Hair, Deja vu alebo Marrakesh Express, zachytených v štádiu vzniku.

Biosphere - Wireless

Byť nezameniteľným je dnes na hudobnej scéne jedna z najcenenejších vecí. Nórovi Geirovi Janssenovi posielajúcemu do sveta svoju produkciu pod pseudonymom Biosphere sa to podarilo. Darí sa to aj britskému vydavateľstvu, ktoré sa rozhodlo osláviť štvrťstoročie existencie sériou koncertov svojich hlavných „hviezd“. A keďže jedným z gratulantov bol aj Biosphere a vydarený večer sa nahrával, je tu nový prírastok v touchovskom katalógu. Fanúšikovia ocenia koncertné verzie starších skladieb, ostatní získajú prehľad o tvorbe muža, ktorý zachránil ambientnú hudbu a priviedol ju do 21. storočia.

