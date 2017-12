Jozef Kroner - humorista, aj rybár

Keď je humor nenútený a vyplýva zo situácií, nie z umelých konštrukcií.

3. júl 2009 o 0:00 Jozef Bžoch

Jozef Kroner (1924 - 1998) sa zapísal do pamäti staršieho publika najmä svojím výkonom vo filme Obchod na korze z roku 1965, ktorý získal Oscara. To však neznamená, že by v pamäti nežil ako vynikajúci charakterový herec, ibaže udelenie Oscara tomuto filmu vyvolalo vtedy u nás škandál, keď na udalosť reagoval negatívne denník Pravda.

Možno menej sa vie o Kronerovej spisovateľskej tvorbe, ktorú teraz približuje reedícia jeho dvoch kníh v jednom zväzku: Herec nielen na udici (Európa, Bratislava 2009) vyšiel pôvodne roku 1970 a v terajšej podobe obsahuje aj desať poviedok, vydaných roku 1974 s ilustráciami autora. Lebo Kroner vedel aj kresliť.

Hereckú kariéru začínal v Martine a keď sa v päťdesiatich rokoch vracal na rodné Kysuce do Staškova, vyvolalo to v ňom množstvo spomienok, okrem iného na chytanie rýb s otcom, ktoré sa mu stane štartovacou plochou pre sériu rybárskych príbehov. Herec sa tu mení na vášnivého rybára a rozličné divadelné „brbty", obľúbený to materiál pre všetky herecké spomienky, ustupuje umeniu viazať mušky, narábať s prútom a vôbec pohybovať sa pri vode. Rybárčenie poskytuje nejednu grotesknú príhodu a Kroner si nedal ujsť, aby sa pri nej nezastavil, prípadne ju nerozviedol do detailov.

Ale nie div, že sa vracia aj k zážitkom z prostredia kronerovskej rodiny, veď bol z dvanástich súrodencov a v takomto kolektíve to býva naozaj pestré, živé a neraz i divé. Máme to tu ako na dlani: úteky z domu, robotovanie, drobné nehody, nedorozumenia a neposlušnosti a neraz hlad.

Kroner je šikovný narátor, ktorý vie príbehy podať a nepotrebuje si vypomáhať príznačnou poľovníckou latinou alebo fantazmagóriami. Pôvabné je jeho rozprávanie, v ktorom reprodukuje svojho partnera v čistom dialekte záhoráckom či východniarskom, alebo sa vracia k epizóde v Hamburgu, kde ho v aute uniesol zlodej.

Jozef Kroner ostatne nechcel týmito knihami robiť zo seba spisovateľa, ako to dnes už býva nielen zvykom, ale dokonca pravidlom. Dúfal len v to, že sa mu podarí „vylúdiť u niekoho úsmev, či len chvíľku dobrej vôle". Darí sa aj po toľkých rokoch.