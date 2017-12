Macbeth kráľom na Hrade

Dnes sa začína Letné shakespearovské slávnosti. Konajú sa už nielen v Bratislave a v Košiciach, ale aj vo Zvolene.

3. júl 2009 o 0:00 Eva Andrejčáková

Prvú zo štyroch inscenácií Williama Shakespeara naštudoval Ondrej Spišák.

BRATISLAVA. Mladého statočného bojovníka okolnosti presvedčia, že má na viac. Aby to ukázal, urobí pre to všetko, jeho vražedné plány majú však svoje dôsledky. Topí sa v krvi, ktorú sám prelial. A manželská inštitúcia mu nepomôže.

To je tragédia o Macbethovi, jedna z najobľúbenejších hier Williama Shakespeara. Jej dnešná premiéra na Západnej terase Bratislavského hradu odštartuje už deviaty ročník festivalu Letné shakespearovské slávnosti na Slovensku. Tento rok sa budú konať nielen v Bratislave a Košiciach, ale po prvý raz aj na Zvolenskom zámku.

„Museli sme sa prehrýzť mnohými nuansami, aby sme sa napokon mohli pozrieť na toto dielo detskými očami," povedal o svojom zámere režisér tohtoročného projektu Ondrej Spišák. Ako vraví, nerád by sa videl v Macbethovi ani v jeho obeti, no svoju voľbu považuje od začiatku za veľmi aktuálnu.

Hra veľa hovorí napríklad o spôsoboch politických špičiek, ktoré bývajú pre ľudí často nepochopiteľné. „Vždy sa v politike nájdu ľudia, ktorých charakter na funkciu neoprávňuje, a najlepšie by ich bolo vymeniť. Lenže to sa tak ľahko nedá. Macbeth sa to rozhodne urobiť tým najhorším spôsobom," vysvetľuje režisér.

Do hlavných úloh obsadil českú herečku Veroniku Freimanovú, ktorá si zahrá dvojúlohu Lady Macbeth a Lady Macduff, v úlohe Macbetha uvidíme Milana Ondríka. Ďalej sa na Hrade predstavia Marek Majeský, Martin Nahálka, Marián Miezga, Róbert Jakab, Marián Slovák, Stano Dančiak a ďalší.

Inscenácia sa bude hrať v Bratislave do 19. júla, potom ju postupne vystriedajú hry Komédia omylov, Antonius a Kleopatra a Veselé paničky windsorské v réžii Jiřího Menzela.