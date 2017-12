Posledný koncert Michaela Jacksona

Len dva dni pred smrťou v losangeleskom Staples Centre naplno skúšal na chystané comebackové turné. Slávna hala sa v utorok stane miestom jeho verejnej rozlúčky.

3. júl 2009 o 16:31 her, tasr





BRATISLAVA. „All I wanna say is that / They don't really care about us," spieva štíhla postava na pódiu Staples Centre v Los Angeles. Na videozázname zo skúšky, ktorý vo štvrtok zverejnila televízia CNN, nič nenasvedčuje, že Michaelovi Jacksonovi zostávajú posledné hodiny života.

Do hitovky They don't really care about us sa dáva naplno. Ako päťdesiatnik stále drží krok s mladými tanečníkmi, podľa hlasového pedagóga prítomného na skúške bol nabitý energiou a v prestávkach medzi skladbami vtipkoval.

O pár dní neskôr už je všetko inak. Multifunkčná hala, v ktorej okrem popových hviezd hráva aj basketbalový tím Los Angeles Lakers, sa premení na miesto poslednej rozlúčky s popovým kráľom. Má sa tak stať v utorok, zmeniť by to ešte mohol nesúhlas Jacksonovej matky.

Kapacita haly je 20-tisíc ľudí. Spoločnosť AEG, ktorá pripravovala sériu päťdesiatich koncertov Michaela Jacksona v Londýne, plánuje na utorňajší ceremoniál vydávať vstupenky. Podľa akého kľúča, sa ešte nevie, zatiaľ jej zástupcovia zverejnili iba to, že lístky budú zadarmo a že bude zabezpečený priamy prenos na veľké obrazovky mimo arénu.

Fanúšikov slávneho speváka určite poteší, že video, ktoré odvysielala CNN, nie je jediným. „Máme dosť materiálu na to, aby sme urobili dva koncertné albumy a on nikdy koncertný album nevydal," povedal pre BBC zástupca AEG. Podľa neho by audio a videonahrávky mohli vyniesť stovky miliónov dolárov a zmazať dlžoby zosnulého speváka.

Americká spoločnosť do plánovanej série päťdesiatich koncertov v londýnskej O2 aréne investovala takmer tridsať miliónov dolárov (21,4 mil. eur). Vyše polovicu sumy už zinkasovala späť od poisťovne Lloyd's, ďalšiu časť by mal pokryť spomienkový večer s účasťou mnohých popových hviezd. Trištvrte milióna fanúšikov, ktorí stále vlastnia lístky na Jacksonovo turné, má možnosť vrátiť ich, no firma očakáva, že polovica z nich si ich nechá ako cenný suvenír a nebude požadovať peniaze naspäť.