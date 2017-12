Na rozlúčku s Jackom chcú státisíce

Na jedenásťtisíc lístkov na pohreb Michaela Jacksona sa prihlásilo 1,6 milióna ľudí

5. júl 2009 o 19:33 Matúš Krčmárik

Pohreb hudobnej ikony spôsobil nezhody v rodine Jacksonovcov. Bratia chceli urobiť veľkolepú rozlúčku, akú zažil svet pri princeznej Diane.

LOS ANGELES, BRATISLAVA. Po oznámení, že pohreb Michaela Jacksona sa bude konať v hale Staples Centre v centre Los Angeles, sa na internete, kde sa ľudia mohli zaregistrovať do lotérie o vstupenky, spustila hystéria. Rozlúčiť sa s Jacksonom chce 1,6 milióna ľudí.



Spomedzi nich sa vyberie 8750 šťastlivcov, ktorí dostanú dva lístky. Šance sú teda veľmi nízke. „Stále je však pravdepodobnejšie, že sa dostanete na pohreb, ako to, že do vás udrie blesk,“ upokojuje svojich čitateľov bulvárna spravodajská stránka TMZ.com, ktorá ako prvá informovala o smrti Jacksona.



Nie všetci držitelia vstupeniek sa pritom dostanú priamo do Staples Centre. Do haly pustia len 11­tisíc ľudí, ostatní výhercovia budú pohreb sledovať na veľkých obrazovkách v neďalekom Nokia Theatre.

Bezpečnosť vyjde draho

Smrť hudobnej ikony zaskočila aj v losangeleských policajtov. Mesto sa v súčasnosti nachádza vo veľmi zlej finančnej situácii, náklady na zabezpečenie pohrebu ju ešte viac prehĺbia.



A nebudú nízke. V okolí haly očakávajú státisíce ľudí, ktorí sa budú snažiť dostať dovnútra aj napriek tomu, že nemajú lístky.





Podľa denníka Guardian už jeden člen mestskej rady rokuje o tom, aby sa na nákladoch podieľala aj Jacksonova promotérska spoločnosť AEG, prípadne rodina. „Ak Jacksonova rodina minie len na rakvu 25­tisíc dolárov, myslím, že by sa spolu s AEG mohla podieľať na tom, aby sme pre trúchliacich vytvorili bezpečné prostredie,“ povedal radný Dennis Zine.

Rozkol u Jacksonovcov

Michaelova smrť rozdelila rodinu Jacksonovcov. „Jeho bratia chceli, aby ho pochovali na ranči Neverland, ale zvyšok rodiny to z dôvodu pre mňa neznámeho odmietol,“ povedal v rozhovore pre britský denník Daily Mail spevákov manažér Tohme Tohme.



Spory spôsobuje aj samotný Jacksonov pohreb. Bratia, ktorí s Michaelom vystupovali, by si želali veľkolepý pohreb porovnateľný s rozlúčkou princeznej Diany. „Ak by to bolo na nich, išlo by o najväčšie predstavenie Jackson 5,“ povedal Tohme.



Michaela mali podľa ich predstáv viesť ulicami, aby ho mohli vidieť fanúšikovi a obhádzať ho kvetmi. Nábožensky založená matka to však odmietla s tým, že by to bolo necitlivé voči Michaelovým deťom.

Spevákovo telo sa namiesto toho bude počas pohrebu zrejme nachádzať v zatvorenej rakve na vyvýšenom podstavci. Budú pri ňom aj pre neho typické rukavice a klobúk.