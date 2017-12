Voda ako symbol čistoty

Spišákovo naštudovanie Macbetha je napriek svojej dĺžke vydareným divadelným kúskom.

6. júl 2009 o 10:06 Eva Andrejčáková





Scéna so štyrmi sprchovacími kútmi prepojenými presklenou stenou by svojou farbou neomylne rozzúrila býka. Pôsobí stroho a chladne, zároveň opojne, príťažlivo pracujúc so svetlom.

Niekoľkokrát počas hry bude po mliečnej ploche steny stekať červená tekutina, následne zmytá vodou.

Voda ako symbol čistoty má na scéne svoje dôležité miesto, vysprchujú sa pod ňou aj chrabrí generáli Macbeth a Banquo. Jednému z nich však počarujú tri sudičky a on uverí, že práve jemu je súdené stať sa škótskym kráľom.

Lukáš Latinák, Juraj Kemka a Veronika Freimanová v úvodnej inscenácii Letných shakespearovských slávností na Bratislavskom hrade. FOTO – LSS



Na úkor života toho druhého. Vydobytie koruny sa nemôže zaobísť bez prelievania krvi a asistencie manželky. Pre ňu je pravý muž ten, kto koná chladnokrvne a ide si za každú cenu za svojím cieľom. Spriaznení úkladom namočia svoje ruky do krvi škótskeho kráľa Duncana obaja.

A to je len začiatok bolestného príbehu o prehre zdravého rozumu a neskonalej túžbe po moci. Voda v ňom síce zmyje stopy po zákerných vraždách, ale výčitky doženú ich iniciátorov na miesto, ktorému sa hovorí vyhnanstvo vlastného svedomia.

Režisér Ondrej Spišák zvolil pre svoju inscenáciu pohodlné tempo, ktoré chvíľami poľavovalo. Vcelku pôsobivé, farebne vypovedajúce kostýmy dodávali postavám šmrnc, aj hudba efektne podčiarkovala moderné stvárnenie.

S ohľadom na mikrofonické ozvučenie, ktoré divadelnej hre vždy uberá na autentickosti, zaujala svojím výkonom česká herečka Veronika Freimanová. Jej nemilosrdná Lady Macbeth bola neoblomná vo svojej zlobe, vtipná v hystérii, uveriteľná v bezmocnosti.

Zahrala si prekvapivo ešte aj úlohu jednej z obetí, Lady Macduff.

Milan Ondrík dal svojím zastretým hlasom Macbethovi takpovediac chorobný nádych, čo jeho postave v konečnom dôsledku prospelo. Poctivo zahral Ladislav Frej úlohu Macduffa.

Inscenácia z radu shakespearovských hier pod holým nebom je prijateľným kúskom, pokiaľ diváka neobťažuje dĺžka predstavenia a prestávka ho nezláka domov.