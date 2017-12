Miliónová rozlúčka kráľa popu

Mesto Los Angeles sa včera pripravovalo na pohreb speváka Michaela Jacksona. Poslednú cestu kráľa popu budú dnes sledovať masy fanúšikov.

7. júl 2009 o 0:00 Peter Bálik, peb

LOS ANGELES, BRATISLAVA. Stovky miliónov ľudí bude dnes pri televíznych obrazovkách sledovať pohreb Michaela Jacksona. Rozlúčka s kráľom popu sa uskutoční v multifunkčnej hale Staples Centre, kde sa odovzdávajú ceny Grammy. Spevák, ktorý zomrel 25. júna na zlyhanie srdca, ich získal dohromady trinásť.

17 500 šťastlivcov

Verejný pohreb sa začne dnes večer o siedmej hodine stredoeurópskeho času. Rodina speváka včera tajila, akým spôsobom bude ceremoniál prebiehať a kto vystúpi.

Poslednú rozlúčku uvidí naživo 17 500 fanúšikov, ktorých vybral počítač z 1, 6 milióna záujemcov. Priamy smútočný obrad uvidí v Staples Centre 11 tisíc ľudí, zvyšných 6 a pol tisíc ho bude pozorovať v budove Nokia Theatre na veľkoplošných obrazovkách.

Medzi šťastlivcami bude aj Deka Motanyová, ktorá v nedeľu dostala e-mail s blahoprianím k zisku vstupenky. „Som v šoku, že sa to stalo. Je to neskutočné," povedala pre agentúru AP 27-ročná Američanka. Aj ona mala v emaili pokyny s kódom a informáciami, kde sa dajú lístky vyzdvihnúť. Na mieste výhercovia dostanú špeciálny náramok, bez ktorého sa do haly nik nedostane.

Haščáková prišla z Floridy

Medzi fanúšikmi v Los Angeles sa nachádza aj speváčka Barbara Haščáková, žijúca na Floride. Niekdajšia hviezdička slovenskej popmusic precestovala 3400 míľ, aby si zaspomínala na svoj idol. „Bola som pri hviezde na chodníku slávy, aj pri plachte na Staples Centre, kde sme sa s priateľom podpísali," povedala reportérovi MF Dnes, ktorý ju zastihol pred bránami Jacksonovho ranču Neverland. „Od malička som Michaelova obrovská fanúšička. Musela som tu byť, pre nikoho iného by som to neurobila," dodala niekdajšia členka dua MC Eric a Barbara.

Haščáková sa prihlásila aj do lotérie na Jacksonov pohreb. Jej priateľ bol v prípade neúspechu ochotný kúpiť lístok na čiernom trhu do sumy tisíc dolárov.

Polícia varuje

Mesto Los Angeles sa včera pripravovalo na masu fanúšikov. Prosilo ich, aby zostali doma a sledovali obrad v televízii. Očakáva sa, že centrum dnes môže zaplaviť až 700-tisíc ľudí. Polícia ich varuje, že budú „vystavení slnku na ulici v mase fanúšikov bez toho, aby uvideli Staples Centre".

Ceremoniál bude prenášať päť televíznych staníc. Na Slovensku ho uvidíme v spravodajskej televízii TA3. Podľa polície sa uskutoční aj súkromný obrad na cintoríne Forrest Lawn v Hollywood Hills.

Jacksonov pohreb sa podľa ČTK zapíše medzi najsledovanejšie udalosti posledných desaťročí. Pred štyridsiatimi rokmi sledovali stovky milióny ľudí pristátie Apolla 11 na Mesiaci. Poslednú rozlúčku s princeznou Dianou v roku 1997 videlo 2,5 miliardy ľudí, pohreb pápeža Jána Pavla II. mal tiež miliardovú sledovanosť.

Príčina spevákovej smrti sa stále vyšetruje, polícia skúma, aké lieky užíval.