Karlove Vary tlieskali filmu Vladimíra Balka

Karlove Vary. Do posledných miest zaplnená Veľká sála hotela Thermal dnes v Karlových Varoch tlieskala filmu režiséra Vladimíra Balka Pokoj v duši. Na 44. medzinárodnom karlovarskom festivale tento film súťaží v hlavnej kategórii.

Snímku situovanú do horskej obce Čierny Balog považujú v Česku čiastočne aj za český film. A to nielen preto, že scenár napísal český scenárista Jiří Křižan a niektoré úlohy stvárnili českí herci, ale najmä preto, že v hlavnej kategórii karlovarského festivalu tento rok nie je zastúpený ani jeden český film.

"Mal som veľký strach pred uvedením. Predsa len, je to asi prvé oficiálne zahraničné premietanie, a tak som čakal, ako nás prijmú tí najbližší, to znamená českí občania. Mám prvé ohlasy veľmi dobré, veľmi dobré. A dokonca viem, že aj tlieskali počas filmu na niektorých scénach, tak to sa mimoriadne teším," povedal režisér v dejisku festivalu.

Pre 44-ročného slovenského režiséra je to pocta o to väčšia, že film je jeho celovečerným debutom.

"Pre mňa je veľkým ocenením už to, že som tu. A mne to stačí. Naozaj. Úprimne to hovorím. Som tu a som nominovaný v hlavnej súťaži. Viac si už asi ani nemôžem želať, pretože už toto, čo sa nám prihodilo, je pre mňa ako debutanta veľká pocta," dodal Vladimír Balko, ktorý si v Karlových Varoch mohol vychutnať aj slávnostné uvítanie na červenom koberci.

Do západočeského kúpeľného letoviska prišli film Pokoj v duši podporiť aj viacerí jeho protagonisti herci Attila Mokos a Roman Luknár, ale aj speváčka Jana Kirschner, ktorej pieseň znie v závere filmu.

Do českých kín bude film Vladimíra Balka uvedený 16. júla.