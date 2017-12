Minúta po minúte: Svet sa rozlúčil s Michaelom Jacksonom

Emócie a celebrity - presne tým bola nabitá posledná rozlúčka Michaela Jacksona v losangelskom Staples Center. Prečitajte si aj online prenos - ako prebiehala spomienka na kráľa popu minútu po minúte.

7. júl 2009 o 12:46 Braňo Ondrášik, Ondrej Podstupka, sme.sk

BRATISLAVA, LOS ANGELES. Emócie a celebrity - presne tým bola nabitá posledná rozlúčka Michaela Jacksona v losangelskom Staples Center. Asi miliarda ľudí po celom svete mohla sledovať priamy prenos zo spomienky na kráľa popu. Jacksona mali následne pochovať, nebolo vśak jasné kedy a kde.

Najemotívnejší moment moment prišiel, keď v závere ceremoniálu vystúpila Jacksonova dcéra. Paris Katherine bojovala so slzami a povedala, že Michael bol "najlepším otcom akého si môžete predstaviť". "S Jacksonom sa prišli rozlúčiť mnohé známe osobnosti. Celebrity, rodina a deti uviedli jeho hit Heal the World, predtým zaspievali pesničku z roku 1985 We are the World, ktorú Michael napísal s Lionelom Ritchiem. Na rozlúčke vystúpilii aj Mariah Carey, Usher, Stevie Wonder, Queen Latifah, Jennifer Hudson, ale aj basketbalisti Magic Johnson a Kobe Bryant.