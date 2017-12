Beatlemánia fungovala aj v kine

Ak si niekedy budeme chcieť pripomenúť beatlemániu, ktorá zachvátila svet v prvej polovici šesťdesiatych rokov, stačí si si pozrieť film A Hard Day's Night.

Ak si niekedy budeme chcieť pripomenúť beatlemániu, ktorá zachvátila svet v prvej polovici šesťdesiatych rokov, stačí si si pozrieť film A Hard Day's Night o štyroch chlapcoch z Liverpoolu, ktorých vďaka ich geniálnym pesničkám pozná takmer celá planéta. Filmový debut The Beatles mal premiéru pred štyridsiatimi piatimi rokmi.



A Hard Day's Night vznikol ako komerčný produkt, no nakoniec sa z neho stal kultový film, ktorý môžeme pozerať aj dnes. V americkom časopise Time sa dokonca v hodnotení najlepších filmov všetkých čias umiestnil v prvej stovke.

Slávu treba využiť

V roku 1964 boli The Beatles na vrchole popularity. Mali za sebou dva albumy a niekoľko ďalších singlov, ktoré ovládli hitparády po celom svete. Vtedy sa o nich hovorilo ako o sezónnej záležitosti s tým, že kapela dlho neprežije a postupne stratí svoju popularitu. Preto sa manažment na čele s Brainom Epsteinom rozhodol v spolupráci so spoločnosťou United Artists nakrútiť film, ktorý by z ich slávy vytrieskal maximum. Snímka sa mala pôvodne premietať iba v Británii a priľahlých európskych krajinách, no po masívnom úspechu kapely v Amerike sa dostala takmer všade, aj za železnú oponu.

The Beatles si vybrali americko-britského režiséra Richarda Lestera, pretože sa im páčila jeho krátka humorná snímka The Running Jumping & Standing Still Film, ktorú nakrútil so známym komikom Petrom Sellersom. Tvorcovia nemali na film dostatok peňazí, a tak sa rozhodli, že použijú čiernobiely materiál. Paul po rokoch tvrdil, že to bol jeden z dôvodov, prečo sa A Hard Day's Night dá pozerať aj dnes. „Keby bol farebný, bola by to sračka. Pozrite sa na Help!, ten nestojí za veľa.“

Prvotným zámerom filmu bola propagácia nového albumu, no nakoniec z toho vznikla autonómna komédia. Scenára sa ujal spisovateľ Alun Owen, ktorý sa strávil s The Beatles niekoľko dní, aby zachytil ich dialógy a scény z ich netradičných životov. Napísať originálny scenár nebolo ľahké. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr mu povedali, že ich život sa deje medzi „miestnosťou, autom, miestnosťou, autom a miestnosťou.“

Owen napokon prišiel s humorným príbehom, ako The Beatles prenasleduje ich sláva v podobe davov pobláznených fanúšičiek, čo bola do veľkej miery pravda.

Zlý prízvuk

A Hard Day's Night sa nakrúcal šesť týždňov. V epizódnej scéne si zahral aj 13-ročný Phil Collins, ktorý chcel byť pôvodne hercom. George Harrison sa vďaka filmovaniu stretol svoju neskoršiu ženu Patti Boydovou, ktorá si zahrala školáčku. Pred americkou premiérou United Artists navrhli, aby členov The Beatles predabovali americkí herci. Nepáčil sa im silný liverpoolsky akcent kapely. Paul McCartney zúril: „Keď my rozumieme prízvuku blbého texaského kovboja, tak prečo by on nerozumel nám Liverpoolčanom!“

Film sa mal pôvodne volať Beatlemania!, no všetko zmenil výrok, ktorý nevedomky vyslovil Ringo Starr. Bubeník sa sťažoval, že „kapela pracuje celý deňnoc“. Bol to jeden z ringoizmov, čiže skomolených slov, ktorých sa ľudia dopúšťajú v hovorenej reči. Lennon tvrdil, že si túto vetu zapísal na pohľadnicu a neskôr ukázal Lesterovi, no Paul vo filmovej antológii zas prišiel s názorom, že názov filmu vznikol po dlhom napínaní mozgov štvorice vo filmovom štúdiu.

Snímka mala premiéru 6. júla 1964 a zaznamenala masívny úspech vrátane Československa, kde sa premietala pod názvom Perný deň. Len za prvý týždeň premietania zarobila osem miliónov dolárov. Soundtrack vyšiel o štyri dni a dodnes sa považuje za možno najlepší album The Beatles z éry do roku 1965.

Prvý videoklip?

Je to neuveriteľné, ale väčšinu skladieb pre platňu skupina zložila a nahrala za dva týždne. Vo filme sa objavujú aj ich staršie veci ako She Loves You, I Wanna Be Your Man alebo All My Loving, no najväčšiu pozornosť pútajú vtedajšie novinky ako napríklad Lennonova titulná A Hard Day's Night alebo McCartneyho balada And I Love Her.

Richard Lester pokračoval v spolupráci s The Beatles aj na ďalšom filme Help! z roku 1965, ale ten nedosiahol mágiu debutu kapely na strieborom plátne. Režisér, ktorý neskôr nakrútil aj Troch mušketierov alebo Supermana, sa vďaka snímke nevedomky stal aj priekopníkom videoklipu, ktorý bol začiatkom šesťdesiatych rokov ešte iba v plienkach. Možno dnes v porovnaní s nablýskanými a preprodukovanými klipmi vyznieva zastarane, no nik nemôže uprieť šarm štyroch liverpoolskych chalanov.

Stačí, aby John, Paul, George a Ringo poskakovali a bláznili sa na lúke.