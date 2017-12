Kapitalizmus z karpatských hôľ

Pokoj v duši mieri do českých kín. Diváci uvidia slovenskú súčasnosť, nie historický film.

8. júl 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

V Karlových Varoch mal premiéru film Pokoj v duši, Intersonic ho budúci týždeň uvádza do českých kín.

Na Slovensku už film Vlada Balka videlo vyše stotisíc ľudí. Český distribútor si myslí, že Pokoj v duši je univerzálny príbeh a že bude mať úspech aj za hranicami.

Česi tento rok v súťaži karlovarského festivalu svoj film nemajú. Napriek tomu sa tak trochu tvária, že súťažia aj oni. Umožňuje im to Pokoj v duši, pretože na ňom robilo niekoľko českých tvorcov.

Tlieskali pri projekcii

Režisér Vlado Balko a producent Ján Kováčik hovoria, že čítali pred nakrúcaním päťdesiat scenárov. Ani jeden sa im nevidel, a ten správny našli, až keď zašli za českým scenáristom Jiřím Křižanom. On po niekoľkých cestách do Čierneho Balogu napísal príbeh pripútaný k prostrediu, príbeh o mužovi, čo sa po návrate domov stáva cudzincom.

Pred českým publikom sa Pokoj v duši premietol prvýkrát v pondelok, bola to celkom úspešná projekcia. Tlieskalo sa na konci a dvakrát dokonca aj počas filmu. Anna Mitteran z pražského Francúzskeho inštitútu patrila k tým spokojným tiež a vravela: „Ani sa teraz nechcem vyjadrovať ako filmová profesionálka, poviem vám to ako obyčajný divák. Pri filme som úplne zabudla na všetko, čo sa tu na chodbách festivalu deje, videla som len veľmi silnú postavu dedinského vyvrheľa, ktorého každý vydiera. Ten príbeh ma dojal, zdá sa mi rovnako silný ako Křižanov predchádzajúci film Je třeba zabít Sekala."

Výstredný rozpočet?

Režisér Vlado Balko vraví, že Pokoj v duši je zároveň filmom o „karpatskom kapitalizme", o svete, ktorý si nevedia predstaviť ani tí, čo od Čierneho Balogu bývajú len zopár kilometrov. „Na Slovensku máme len jedno veľkomesto, aj tak som sa však v mestách stretol s prekvapivými reakciami. Ľudia neverili, že v našom filme vidia skutočnosť, niektorí sa ma dokonca pýtali, či som nakrútil historický film."

Niektorým českým novinárom sa na karlovarskom festivale zdalo, že s historickými filmami by Pokoj v duši mohol mať spoločný aspoň rozpočet. Producent Kováčik hovorí, že film stál štyridsať miliónov korún - a nepovažuje to za výstredné číslo. „Nie sme ľudia, čo radi rozhadzujú, len sme si povedali, že pre niekoľko tisíc korún nevyškrtneme niečo, čo by potom mohlo vo filme chýbať."

Na Slovensku už film videlo približne stopätnásťtisíc ľudí napriek tomu, že u nás vznikli aj komerčnejšie filmy.

K nezvyčajnej návštevnosti prispel aj dvojnásobný počet kópií, ako u nás mávajú filmy bežne, aj výrazná kampaň v médiách. „Kampaň je zahrnutá v rozpočte. Určite nám pomohlo, že podnikáme v mediálnom prostredí, mali sme to jednoduchšie ako iní tvorcovia," vraví Kováčik.

Premyslená kampaň

V týchto dňoch sa v produkčnom dome Forza snažia Pokoj v duši predať do zahraničia, v Česku bude mať premiéru už na budúci týždeň. Do kín pôjde na štrnástich kópiách, teda v nasadení, ako mávajú stredné veľké české filmy.

Eva Konečná z distribučnej spoločnosti Intersonic predpokladá, že by sa naň mohlo prísť pozrieť 50-tisíc ľudí. Kampaň sa vraj veľmi dobre pripravovala a plusom bude, že tvorcovia môžu prísť na premiéru a hovoriť s médiami, denníkmi MF Dnes a Lidové noviny i týždenníkom Reflex.

Šoty sa budú vysielať na Nove, rozhlasovým partnerom je Frekvence 1. Eva Konečná hovorí: „Príťažlivosť Pokoja v duši vidíme v univerzálnosti príbehu, prezentácii v Karlových Varoch i v tom, že v ňom hrajú českí herci Jaromír Hanzlík a Jan Vondráček. Samozrejme, upozorňujeme, že je to tretí najúspešnejší slovenský film v ére samostatnosti, po Bathory a Fontáne pre Zuzanu 2."