Thriller až do konca. Kráľ Jackson odišiel v zlatej truhle

Necelé dva týždne po náhlej smrti sa rodina aj fanúšikovia rozlúčili s Michaelom Jacksonom.

8. júl 2009 o 1:22 Tomáš Prokopčák, Tomás Prokopčák

Chýbaš nám, hovorili v utorok celebrity i obyčajní ľudia v Staples Centre i mimo nej.

LOS ANGELES, BRATISLAVA. „Aleluja, aleluja, uvidíme kráľa.“ Týmito veršami piesne Soon And Very Soon privítal zbor spevákov zlatú truhlu s červenými kvetmi. Na tvárach publika sa odrážalo svetlo z projekcie, ktoré zobrazuje Michaela Jacksona tak, ako by sme si ho chceli či mali pamätať. Na vrchole síl a nie zlomeného päťdesiatnika.

Takto sa svet lúčil v losangeleskom Staples Center so spevákom a hudobníkom Michaelom Jacksonom. Speváčka Mariah Carey to následne povedala za všetkých Jacksonových fanúšikov. „Chýbaš nám,“ zneli jej slová, keď dospievala skladbu I'll Be There. Stála pred Jacksonovou rakvou, ktorá sa nachádzala na bielom vysvietenom podstavci medzi účinkujúcimi a publikom.

VIDEO: Mariah Carey na rozlúčke s Michaelom Jacksonom

Mesto plné napätia

V Los Angeles sa zastavil čas. Počnúc Amerikou a Slovenskom končiac vysielali všetky dôležité televízie naživo poslednú rozlúčku s umelcom, ktorý odštartoval čas hudobných videoklipov. Spevákov striedali príhovory, no hold Jacksonovi vzdali nielen Nelson Mandela či Diana Ross, ale napríklad aj Lionel Richie skladbou Jesus is Love.

VIDEO: Jennifer Hudson spieva Will You Be There

Američanka Denise Smithová cestovala 18 hodín zo Seatlu do LA. „Nič ma nemohlo odradiť od toho, aby som bola v jeho blízkosti. Aj keď nič neuvidím,“ povedala pre agentúru AP. Jediné, čo si želala, bolo, aby auto s jeho pozostatkami aspoň na chvíľu videla. Na miesto poslednej rozlúčky sa nakoniec nedostala.

Polícia prakticky uzavrela okolie multifunkčnej haly, uzavrela diaľnicu, po ktorej sa Jacksonova rodina presúvala zo súkromnej rozlúčky na verejnú. Verejnosť hltala každú drobnú informáciu, čo sa okolo tela hudobníka deje. Médiá ťažili z tohto napätia: pýtali sa, kedy bude pohreb, kam Jacksona nakoniec pochovajú. „Thriller“ do konca.

VIDEO: Stevie Wonder

Ťažký život ikony

Reportéri, ktorí sa nachádzali v okolí Staples Center, vraveli, že atmosféra okolo ceremónie sa premenila na cirkus, no bola plná emócií, úcty a spomínania. S cirkusom to chvíľu platilo aj doslova, len niekoľko hodín pred poslednou rozlúčkou sa v okolí arény pohybovalo jedenásť slonov z cirkusu.

Športovú halu Staples, kde sa hráva basketbal, sa v utorok podarilo premeniť na relatívne intímne miesto. „Keď mal desať, mal vášeň, chcel byť najlepším zabávačom sveta. Kráľom popu,“ povedal Berry Gordy, šéf vydavateľstva Motown. „A stal sa ním, najväčším umelcom, aký kedy žil.“

Dvaapolhodinovú rozlúčku ukončila emotívne najbližšia rodina. „Bol to najlepší otec, akého si viete predstaviť,“ plakala do mikrofónu jeho dcéra Paris.

VIDEO: Vyznanie Michaelovej dcéry

VIDEO: We Are the World

VIDEO: Heal the World