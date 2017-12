V Bratislave vystúpia Backstreet Boys

Bratislava sa dočká vystúpenia ďalšej skupiny, ktorá sa zapísala do dejín pop music.

8. júl 2009 o 10:52 SITA

BRATISLAVA. V bratislavskej Sibamac aréne Národného tenisového centra (NTC) sa predstaví 25. novembra chlapčenská skupina Backstreet Boys.

Štvorica Howie Dorough, Brian Littrell, A. J. McLean a Nick Carter sa na Slovensko vyberie po prvý raz v kariére v rámci turné This Is Us. Jeho európska časť začne 30. októbra v portugalskom Lisabone.

Zatiaľ posledným ohláseným vystúpením by mal byť koncert v Dánsku naplánovaný na 6. decembra.