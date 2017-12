Paris Jacksonová vystúpila z tieňa. Na otcovom pohrebe

Za života ich Michael Jackson skrýval pod maskami, na jeho pohrebe jeho deti spievali a plakali na pódiu v priamom prenose.

9. júl 2009





LOS ANGELES, BRATISLAVA. Nebude to pieseň We are the World, ktorú spolu na pódiu spievali celebrity a najbližšia rodina, ani Jacksonov obľúbený song Heal the World v podaní detských spevákov.

Keď sa bude spomínať na rozlúčku s Michaelom Jacksonom, hovoriť sa bude o jedinom momente z arény Staples Center. Všetci budú hovoriť o malej Paris Katherine.

Zlá šou

Až do toho momentu to bola šou, aká sa dala očakávať, keď odchádza kráľ popu. Keď na pódium vystúpila Michaelova najbližšia rodina, prestalo to byť vierohodné. Bratovi Marlonovi sa zlomil hlas a chvíľu mu trvalo, než povedal, že s Michaelom odchádza aj časť jeho samotného. Potom prišiel k mikrofónu Jermaine a pohnuto ďakoval všetkým fanúšikom.

A zrazu Jacksonovi bratia Randy a Jermaine dali mikrofón jedenásťročnej Paris, ktorú spolu s bratmi za života Michael Jackson tak starostlivo skrýval pred verejnosťou. Hovor hlasnejšie, dieťa, bolo počuť Janet Jacksonovú, a dievča, ktoré bolo doteraz vidieť len s maskou na tvári, prehovorilo so slzami k svetu. „Chcem len povedať, že odkedy som sa narodila, tato bol najlepším otcom, akého si len dokážete predstaviť.“

Až dovtedy málokto z účinkujúcich vyjadroval sústrasť rodine, s ktorou mal spevák komplikované vzťahy. Otvorene i skryto sa hovorilo o závisti. A potom tá srdcervúca rozlúčka.

Postaviť pred plnú halu dieťa, ktoré sa následne v priamom prenose prenášanom do celého sveta zrúti, chce prinajmenšom istý typ charakteru. Alebo zmysel pre zlú šou a pripravené divadlo.

Ako malý Michael

„Veľmi som ho milovala,“ odkázala Jacksonovým fanúšikom Paris. Následne ju Janet Jacksonová odvádza z pódia. Plačúcu a na pokraji kolapsu.

Pripomenulo to čosi z minulosti malého Michaela. Keď talentovaného chlapca nútil otec nacvičovať tanečné kroky a variácie, aby zo skupiny Jackson 5 urobil ešte dokonalejší stroj na zarábanie peňazí. Ten istý otec, ktorý sa v utorok s úsmevom promenádoval pred kamerami a ktorý sa snažil ukázať, ako celá rodina drží pokope. Vrátane sestry La Toye, ktorá sa s rodinou nestýkala.

Teraz sa špekuluje, kto obrad zaplatí. Len služby polície a záchranárov vyjdú na štyri milióny dolárov. Za práva na priamy prenos do celého sveta televízie neplatili, hovorí sa však, že Jacksonovci plánujú predávať DVD so záznamom z emotívnej rozlúčky. Pre mnohých to však bude najmä okamih, keď svet spoznal deti Michaela Jacksona.

BRATISLAVA. Po smrti Michaela Jacksona zamestnávajú verejnosť a médiá tri otázky: čo sa stane so spevákovým majetkom, kto sa postará o jeho deti a kde bude pochovaný. Rodina sa lúčila so spevákom. FOTO - SITA/AP Po posledne verejnej rozlúčke sa špekuluje najmä o tej tretej. Rakva s telom Michaela Jacksona totiž zmizla. Naposledy ju videli, ako ju odnášajú z pódia Staples Center v Los Angeles. Potom ju nik nevidel.

Rodina sa ešte predtým vyjadrila, že pre Jacksonove pozostatky chce súkromie kdesi mimo záujmu verejnosti. Nepovedala preto, kde plánuje telo pochovať. Hovorilo sa o ranči Neverland aj o cintoríne Forest Lawn, kde sa klan Jacksonovcov s Michaelom lúčil. Nie je jasné ani to, či telo náhodou nespopolnia - spevák nezanechal žiadne inštrukcie, ktoré by hovorili o jeho vlastnej predstave posledného odpočinku. (tp)