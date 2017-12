Vyháňača diabla predsa zavolal

Na festivale v Karlových Varoch režisér Juraj Herz vysvetľoval, prečo sa jeho film nevolá jednoducho Tma.

10. júl 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

Nemá tajuplný príbeh, ale má aspoň tajuplný názov. Juraj Herz sa teší, ako jeho nový film T.M.A. zaujme divákov na festivaloch hororu.

Ešte bude musieť Juraj Herz vysvetľovať, čo znamená T.M.A. Pre Čechov a Slovákov by bolo zrozumiteľné, keby sa jeho nový film volal Tma, ale on sa rozhodol pre ozvláštnenú verziu.

Vraj ho k tomu podnietil telefonát z Ameriky: „Tak čo je s tým vaším tí em ej? pýtali sa ma z distribučnej spoločnosti. Aké tí em ej? Ja o ničom neviem, odpovedal som im. No to je predsa film, ktorý práve robíte! A mne sa to akosi zapáčilo."

Opustený dom

Film mal premiéru na festivale v Karlových Varoch a v programe ho uvádzali ako psychologický triler, takže názov by mal korešpondovať s niečím temným. Môžeme byť pokojní, hovorí Herz. Korešponduje.

„Bolo mi jasné, že si budem musieť vymyslieť, čo tá skratka znamená. Vzal som si anglický slovník a hľadal slová začínajúce sa na T, M a A a kombinoval ich tak, aby dávali zmysel. Vyšlo mi z toho The Mysterious Adress."

Tajomná adresa odkazuje na opustený dedinský dom, ktorý stojí na nepomenovanej ulici a nemá ani číslo. Z mesta sa doň nasťahuje mladý muž - čoskoro vyplynie, že tam býval v detstve a že možno nie je až taký opustený.

Bál sa aj štáb

Samotní filmári mali z neho hororový dojem, Herz postrehol, že sa ho báli zvukári i osvetľovači. „Dozvedeli sme sa, že sa v ňom kedysi niekto obesil. A hoci ja na takéto veci absolútne neverím, dal som radšej zavolať vyháňača diabla."

K pôvodnému scenáru pripojil motív z druhej svetovej vojny, Nemci sa vtedy zbavovali detí s Downovým syndrómom. Scenárista Martin Němec tvrdí, že to bolo šťastné rozhodnutie, ale s tým treba polemizovať.

Aj takto „obohatený" príbeh zostáva predvídateľný, trochu prázdny i neškodný. Nie je v ňom ani hrôza, ani nepokoj Spaľovača mŕtvol, čo v trilerovom žánri nemusí byť akurát cnosť.

Priaznivci hororu sú ako rodina

Juraj Herz dúfa, že sa s novým filmom dostane na svoje obľúbené festivaly venované hororu, napríklad do Bruselu alebo do Madridu.

„Poznám tie miesta, bol som tam už divákom i porotcom. Sú to ozaj špecifické festivaly, tí, čo na ne chodia, sa už navzájom poznajú a v obecenstve držia spolu, ako rodina."

V máji T.M.A. predstavili na festivale v Cannes, producentka Dana Synková hovorí, že tajuplná adresa už zaujíma distribútorov v niekoľkých krajinách.

Do našich kín by sa mala dostať na konci roka.

Stále odznova, ale s plnou dôverou Režisér Herz robí filmy dostatočne dlho na to, aby mohol hercov, scenáristov i autorov hudby kedykoľvek poučiť.

KARLOVY VARY. Dnes má Juraj Herz sedemdesiatpäť rokov a pri nakrúcaní stále veľmi pozorne bdie. Je prívetivý, ale prísny, to pochopil Ivan Franěk, ktorý má v T.M.A. hlavnú úlohu. „Nakrúcanie zvykne prerušiť zvolaním: Pozor, deti! To všetko je zle! Ukážem vám, ako to máte poriadne urobiť,“ hovorí. Andy Hryc má takú skúsenosť už dávno, s Jurajom Herzom sa pozná tridsať rokov. Prvýkrát sa stretli pri Čiernych barónoch, vtedy, keď si mladý Hryc ešte myslel, že sa pred ním môže tváriť múdro. Spomína: „Stále som mal nejaké pripomienky, kým ku mne neprišiel Juraj a nevložil mi do rúk papierik. Herec má držať hubu a krok, napísal naň.“ Pri týchto slovách sa pousmeje scenárista filmu T.M.A. a autor hudby Martin Němec. Herzov vzťah k hercom je vraj ničím v porovnaní s tým, aký ho má k scenáristom. On sám sa cítil tak trochu vyšupnutý z projektu, keď sa dozvedel, že jeho pôvodný príbeh režisér niekoľkokrát upravil, ale nič mu o zmenách nepovedal. „To je celkom príznačné, že ma takto odsunul, keďže sa volám Němec,“ hovorí. „Raz v noci som však mal slabšiu chvíľku, napísal som mu mail, posťažoval sa mu, že ma taký prístup trápi. Dostal som okamžitú odpoveď: Dobrý scenárista, mŕtvy scenárista.“ Možno o čosi vrelšie to bolo pri písaní hudby. Herzovi sa prvé Němcove kúsky páčili, objal ho a prikázal, aby v takom štýle pokračoval, že má jeho plnú dôveru. „Tá plná dôvera trvala asi mesiac. Potom som hudbu ešte asi desaťkrát prerábal. Ale s plnou dôverou!“ (kk)

T. M. A. je aj slovenská

Juraj Herz sa nechal presvedčiť, do stáleho štábu prijal nových ľudí.



KARLOVY VARY. Triler T.M.A. stál zatiaľ približne tridsaťdva miliónov českých korún, ešte sa hľadajú peniaze na kampaň. Aj na Slovensku, v distribučnej spoločnosti SPI už rozmýšľajú, ako film uviesť do kín.„Možno to postavíme ako comeback slávneho režiséra, ktorý má Českého leva a u nás dávno nenakrúcal. Ale sú to len prvé nápady," hovorí Silvia Panáková, koproducentka T.M.A.



Slovensko má na filme dvadsaťpercentný podiel, takže aj Herzov štáb bol sčasti slovenský. Najviac sa do práce zapojila kostýmová výtvarníčka Alexandra Grusková. „Spočiatku to nebol jednoduchý rozhovor, pretože Juraj má už roky svoj stabilný štáb a vravel, že doň nových ľudí nepotrebuje. Vysvetlili sme mu však, že získané peniaze potrebujeme minúť u nás - a on nám nakoniec poďakoval. Vraj to bola výzva a bol rád, že spoznal aj iných profesionálov," hovorí Silvia Panáková.



Juraj Herz už rok a pol pred nakrúcaním vedel, ako by mal film vyzerať. Silvia Panáková tvrdí, že tento muž nikdy neporuší svoje zásady. „Mala som zážitok, stretla som nezvyčajného profesionála. Na otázky odpovedal s ochotou a úsmevom. Nijaký papierik, ktorým by ma chcel decentne umlčať, som nedostala," smeje sa.