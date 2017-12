Nové CD

Faith No More: The Very Best Definitive Ultimate Greatest Hits Collection

Warner 2009



Taký dlhý názov pre novú 2-CD výberovku zaváňa sebairóniou. Napriek tomu, že Faith No More patrili v deväťdesiatych rokoch medzi tie drsnejšie skupiny, miešajúce rôzne štýly, humor im vďaka spevákovi Mikeovi Pattonovi nikdy nechýbal. Základom ich Best Of je prvý disk, na ktorom medzi osemnástimi trackmi nájdete ich najväčšie hity ako The Real Thing, Midlife Crisis alebo Digging The Grave. Druhý disk je určený hlavne pre zberateľov a veľkých fanúšikov. Obsahuje b-strany známych singlov a iné rarity. Výberový album vyšiel k ich aktuálnemu návratovému turné.







The Jayhawks: Music From The North Country (Anthology)

Sony Legacy



The Jayhawks boli v polovici 90. rokov jednou za najpodstatnejších folkrockových skupín, ktorá predznamenala nástup štýlu Americana. Kapela prešla viacerými personálnymi zmenami, no najpodstatnejšie je, že hlavná dvojica pesničkárov Mark Olson a Gary Louris sa dali po rokoch opäť dohromady, nahrali album a The Jayhawks vyrazia po dlhšej pauze na turné. Music From The North Country je ich prvá kompilácia a aj dobrý vstup do tejto kapely, píšucej nádherné harmonické piesne niekde medzi The Band, The Beach Boys a Neilom Youngom.







Fermata

Opus



Na Slovensku sme nemali toľko dobrých skupín, aby sme si mohli dovoliť nemať k dispozícii ich nahrávky. Skupinu Fermata založil v 70. rokoch gitarový virtuóz Fero Griglák po odchode od Mariána Vargu. Priekopníci jazzrocku na Slovensku dnes opäť fungujú a je veľmi sympatické, že na trh sa dostáva ďalšia reedícia ich katalógu. Opus znovu pripravil všetky albumy skupiny z rokov 1975 -1991 v podobe dvojcédieček. Melodické inštrumentálky dostali ešte precíznejšie digitálne remasterovaný zvuk, takže na rozdiel od starých platní poznačených dobovými technológiami znejú konečne tak, ako to ich autori plánovali.