Som John Malkovich. Naozaj

Festival v Karlových Varoch privítal hereckú hviezdu a prichystal mu Krištáľový glóbus.

11. júl 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

Predstiera, že má viac životov. A ešte si za to John Malkovich prevezme cenu za mimoriadny prínos svetovej kinematografii.

Tentoraz je to spisovateľ, novinár a zločinec v jednej osobe. John Malkovich hrá Jacka Unterwegera, muža, ktorého predčasne pustili z väzenia, ktorý ďalej vraždil dôverčivé ženy, písal o tom knihy i reportáže a sledoval, ako mu na to rakúska spoločnosť nedokázala prísť. A ako sa v nej dokonca stáva hviezdou.

Predstavenie Pekelná komédia nacvičil vo viedenskom divadle Ronache, a je to taká čerstvá skúsenosť, že sa o nej rozhovoril aj na filmovom festivale v Karlových Varoch. „V polovici júla sa s Jackom ešte ukážem v španielskom Figuras a na budúci rok Madride i Turíne," pozýval.

Dá sa predstaviť úplne bez problémov, s akou subtílnosťou a zároveň intenzitou asi sériového vraha hrá. Aj tak je to však úsmevná predstava. Vo Varoch sa Malkovich ukázal ako decentný, jemný muž, pokojný a nenápadný vtipkár.

Herec má viac životov

Vraví, že je ešte stále nervózny, keď sa má ukázať pred veľkým publikom a mať nejaký verejný prejav. Stále nepochopil, prečo po ňom ešte nikto nezačal hádzať paradajky. Keď mal vo Varoch trochu voľného času, nenápadne sa včlenil na kaviarenskú terasu hotela Pupp - sedel vo svetri, trojštvrťových džínsoch, teniskách a bielych ponožkách, a tváril sa, že vôbec nevníma, ako ho pár metrov obďaleč sledujú a komentujú mladí festivaloví diváci.

Do Karlových Varov však prišiel najmä preto, aby sa obliekol do gala a aby si v ukážkovo socialistickom hoteli Thermal prevzal Krištáľový glóbus. Cenu za mimoriadny prínos svetovej kinematografii. Tu sa premietal jeho režsérsky debut The Dancer Upstairs z roku 2002, ale, samozrejme, pozvali ho preto, že je skvelým hercom. „Mám rád túto prácu, môžeme pri nej predstierať, že máme niekoľko životov. Pokiaľ viem, hovorí sa, že v skutočnosti máme len jeden," vravel na stretnutí s novinármi.

Doteraz dostal sedemdesiat filmových a televíznych úloh, tú najviac špeciálnu mal v príbehu Charlieho Kaufmana a režiséra Spikea Jonzea. Ten film sa volá V koži Johna Malkovicha, a on v ňom zároveň je i nie je hlavnou postavou. Veľmi dlho v ňom len bezmocne pozoruje, ako jedna malá firmička ponúka ľuďom možnosť dostať sa do jeho tela a takú malú sumu aj do jeho hlavy - za dvesto dolárov.

Falošný Kubrick

Keď ho však na tlačovej konferencii novinári vyzvali, aby jednu postavu vyzdvihol on sám, spomenul film Colour Me Kubrick. A je to ozaj výborný tip. Je to film z roku 2005 a dnes sa dá kúpiť na DVD. O jeho príbeh sa postaral Alain Conway, tiež poriadny podvodník. Kam chodil, tam sa predstavoval ako slávny režisér Stanley Kubrick.

Túžil sa dostať do vyššej spoločnosti, nadväzovať ľúbostné vzťahy a preto skúšal ohurovať tým, že rozprával o svojich plánoch nakrútiť pokračovanie, dokonca už tretie, Vesmírnej odysey: 2001.Herec, ktorý bol dvakrát nominovaný na Oscara, mal pre neho pochopenie. „Aj ja chodím hore-dole," hovorí, „a snažím sa presvedčiť ľudí, že som John Malkovich."