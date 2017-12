Pád železnej opony si v Bratislave pripomenie Jon Anderson

Na bratislavských oslavách 20. výročia pádu železnej opony by sa mal predstaviť bývalý spevák skupiny Yes, anglický muzikant Jon Anderson.

OSTRAVA. Na bratislavských oslavách 20. výročia pádu železnej opony by sa mal predstaviť bývalý spevák progresívnej skupiny Yes, anglický muzikant Jon Anderson. Potvrdil to na sobotňajšej tlačovej konferencii v Ostrave.

Ako uviedla riaditeľka festivalu Colours of Ostrava Zlata Holušová, detaily jeho vystúpenia v slovenskej metropole dohodne so 64-ročným hudobníkom v sobotu priamo v Ostrave bývalý slovenský minister kultúry Ladislav Snopko (vo funkcii v rokoch 1990 – 1992). V Bratislave by mal Anderson odohrať hodinový akustický set obsahujúci napríklad skladby z albumu Close to the Edge (1972), ktoré v skupine Yes vytvoril spoločne s gitaristom Steviem Howeom.

Slávnostný program osláv obohatia svojimi vystúpeniami aj ďalší známi hudobníci. Zúčastnia sa na ňom tiež vládni predstavitelia a prezidenti Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska.

Jon Anderson poznamenal hneď na úvod tlačovej konferencie uskutočnenej pri príležitosti jeho popoludňajšieho vystúpenia na multikultúrnom festivale Colours of Ostrava, že sa nestotožňuje s označením legenda. Vzápätí ale uviedol, že byť úspešným je niečo úžasné.

„Pracujete na sebe tvrdo a dúfate, že to, čo spravíte najbližšie, bude ešte lepšie. To, že môžem spievať beriem ako požehnanie. Keď spievam, to ani nie som ja. Je to akási vyššia energia. Môj život je napriek tomu prostý. Nikdy som sa necítil ako celebrita,“ povedal hudobník, ktorý 13. mája 2008 len s veľkými ťažkosťami prežil silný astmatický záchvat.

Anderson práve preto ukončil svoje pôsobenie v Yes, kde na jeho miesto nastúpil kanadský spevák Benoît David. „On je mojou oveľa mladšou verziou. Mňa už nebaví toľko cestovať, byť stále na turné. Štyridsať rokov mi úplne stačilo,“ uviedol Anderson. „V súčasnosti na diaľku cez internet spolupracujem s viac ako 20 hudobníkmi. Rád by som niečo urobil aj s mojim gréckym mentorom Vangelisom, no on často spí,“ dodal s úsmevom charizmatický Anderson.