La Toya Jacksonová: Michael bol zavraždený

Americká speváčka La Toya Jacksonová vyjadrila podozrenie, že jej brat Michael, ktorý zomrel koncom júna vo veku 50 rokov, bol zavraždený, a to pre peniaze.

12. júl 2009 o 9:07 TASR

LONDÝN.

"Myslíme si, že do vraždy nebola zapletená iba jedna osoba. Bolo to sprisahanie s cieľom zmocniť sa Michaelových peňazí," vyhlásila 53-ročná speváčka v rozhovore pre britský nedeľník News of the World.

Ona a jej príbuzní sú presvedčení, že Michaelovo predávkovanie medikamentmi bola vražda. "Michaelova hodnota na hudobným právach presahovala miliardu (dolárov) a niekto ho preto zabil. Mŕtvy bol cennejší než živý," podotkla La Toya a dodala, že v deň Jacksonovej smrti zmizli z jeho domu cennosti a hotovosť v miliónovej hodnote. "Michael mal doma stále hotovosť, zvyčajne tak dva milióny dolárov," vyhlásila.

Istá skupina "pochybných" osôb prinútila Michaela podpísať zmluvu na 50 vystúpení v Londýne, povedala La Toya pre ďalší britský nedeľník Mail on Sunday. Jej brat bol závislý od liekov a zaobchádzali s ním ako s nevyčerpateľným zdrojom peňazí. Údajne bol pritom "tým najosamelejším človekom na svete". Podľa La Toye však rodina nenechá veci tak a podá žalobu na tých, čo nesú zodpovednosť za jeho smrť. "Chcem pre Michaela spravodlivosť. Neustanem, kým sa nedozviem, čo a kto zabil môjho brata."

Michael Jackson zomrel pred viac ako dvoma týždňami na zlyhanie srdca. Príčina smrti je stále predmetom vyšetrovania. Losangeleská polícia podľa slov svojho šéfa Billa Brattona tiež nevylučuje, že mohlo ísť o vraždu. Predtým hovoril o podozreniach z vraždy aj Michaelov otec Joe.