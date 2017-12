Rusínskeho macka chcel aj Malkovich

Film Marka Škopa Osadné zvíťazil na festivale v Karlových Varoch v kategórii dokument nad 30 minút,

13. júl 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

Trojica Rusínov ukázala, ako sa zachraňuje život na konci Európskej únie. Ich príbeh na festivale v Karlových Varoch očaril porotu a medvedík z ich erbu vyprovokoval zvedavosť slávneho Johna Malkovicha.

KARLOVE VARY, BRATISLAVA. Pred tromi rokmi utekali režisér Marko Škop, kameraman Ján Meliš a strihač Fero Krähenbiel do obchodu. Karlovarský festival im na poslednú chvíľu oznámil, že by mali byť na záverečnom ceremoniáli, a oni nemali vhodné oblečenie. V supermarkete si zohnali saká šité v Bangladéši, najlacnejšie a prvé, čo chytili do ruky. Že z nich trčali nitky, ich netrápilo, mysleli si, že to bude sako na jedno použitie.

Ale nie. Bangladéšske saká bolo treba ešte raz vytiahnuť. Tento rok v Karlových Varoch súťažili s dokumentom Osadné - a vedenie festivalu im znovu zavolalo. „Ak budú takéto akcie pokračovať, asi si už dáme doma ušiť poriadne obleky," usmieval sa Ján Meliš.

V Osadnom sú fantastickí ľudia

Film Osadné je príbehom starostu Ladislava Mikuláška, pravoslávneho kňaza Petra Soroku a rusínskeho aktivistu a humoristu Fedora Vica. Všetci traja veria, že drobnú obec na konci Slovenska ešte možno zachrániť, obnovujú v nej turistický ruch a ak na to nestačia sami, hľadajú pomoc v Bruseli.

Príchod do Európskeho parlamentu a rokovania s europoslancami sú veľkou skúsenosťou, a nielen pre nich. „Tušil som už pri festivalovej projekcii, že film dopadne dobre," hovorí Marko Škop. „Trikrát sa ozval potlesk, diváci sa smiali na správnych miestach a zamrzli tam, kde je príbeh hlbší a vážnejší. Potlesk na záver bol, myslím si, veľmi srdečný."

Po premietaní sa pri režisérovi s obdivom zastavili aj zostavovatelia programu festivalu v Sundance, ale on svoje myšlienky smeroval na východ. „Posielam veľký pozdrav do Osadného, pánovi starostovi, pravoslávnemu kňazovi aj Fedorovi Vicovi, sú to fantastickí ľudia. Bol by som veľmi rád, keby sa diváci nášho filmu raz do Osadného vybrali."

Rusíni tentoraz dôverovali

Keď sa tam prvýkrát so svojimi kolegami vybral on, pocítil, že majú z nakrúcania prirodzenú obavu. Pretože v ich regióne vznikol poľský dokument Absolut Warhola a v niektorých scénach boli Rusíni, bohužiaľ, zosmiešnení. Po tom, čo im Marko Škop ukázal na DVD Iné svety, sa však otvorili. „Vycítili, že Marko je pozorný a že ľuďom rozumie," hovorí strihač Fero Krähenbiel. „Vie sa pozerať, pozorovať a uvidieť, a potom presne a opatrne vyjadriť. Nejde mu o žiadne umelecké zázraky, formálne konštrukcie."

Film Osadné videli rusínski hrdinovia na domácich projekciách, na svetovej premiére v Karlových Varoch neboli. Škop, Meliš a Krähenbiel však kade mohli, tade chodili s modrými medvedíkmi a tým chceli povedať, že sú vlastne všetci spolu.

„Macík je symbol Rusínov, majú ho v erbe. Týchto plyšových modrých máme z Bruselu, v Európskom parlamente ich rozdávajú ako propagačný materiál," vysvetľuje Ján Meliš. „Od vedenia karlovarského festivalu sme sa dozvedeli, že na vyhlasovaní výsledkov zaujali Johna Malkovicha, chcel si od nás jedného vypýtať. Aj by sme mu ho boli ochotní dať - keby si s nami vymenil sako!"