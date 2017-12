Iba romanca s nahou Kate

Filmu Predčítač nepomohla ani herečka Winsletová, ktorá zaň má Oscara.

13. júl 2009 o 0:00 Miloš Ščepka

Kuriózny ľúbostný príbeh sa pokúša vyrovnať s nacistickou minulosťou.



Je druhá polovica päťdesiatych rokov. Pätnásťročný nemecký študent sa zaľúbi do tridsaťročnej sprievodkyne z električky. To sa môže stať. Rozvinie sa medzi nimi búrlivý erotický vzťah. Aj to je možné.



Ona jedného dňa znenazdania zmizne a on, po rokoch, ako poslucháč práva, pri procese s esesáčkami zistí, čím jeho milá bola cez vojnu: dozorkyňou v koncentračnom tábore. Pri štipke dobrej vôle aj to môžeme pokladať za pravdepodobné. Prečo je potom také ťažké uveriť nemecko-americkej filmovej dráme Predčítač?

Nemčina po anglicky

Prvou ranu pre presvedčivosť je znenie. Ak Nemci hovoria po anglicky, je to prinajmenšom čudné. Cítil to i autor námetu, spisovateľ Bernhard Schlink, ktorý si želal, aby v rôznych krajinách snímku uviedli s miestnym dabingom. V televízii alebo na DVD to tak možno bude, v kinách nie. A, bohužiaľ, určujúci pocit je ten prvý, z kina.



Možno nie je negatívny, prinajmenšom je však vlažný. Nadšenie, aké na celom svete vyvolali diela režiséra Stephena Daldryho (Billy Elliot, Hodiny), sa teraz nekoná.



Kate Winsletová a Ralph Fiennes v hlavných úlohách majú, podobne ako anglické znenie, otvoriť snímke americký trh. To je možno dobré pre obchod, ale menej dobré pre film samotný.

Obnažené krivky

Kate za rolu Hanny Schmitzovej získala Zlatý glóbus aj Oscara, pre neamerické oči a uši však zostáva Američankou hrajúcou Nemku. Môžeme obdivovať, ako hrá, ale, úprimne, väčší obdiv zaiste utŕžia jej obnažené krivky. Ešte menej nám toho predvedie Ralph Fiennes. Nielenže krivky neobnaží, ale vďačnejší part mladého Michaela Berga si s chuťou a uveriteľne zahral David Kross. Fiennesovi tak zostal Berg zostarnutý, sklamaný, zatrpknutý, deprimovaný a zožieraný výčitkami, na čo mu postačila aj jeho prirodzená fyziognómia.

Čo chce film povedať, je zreteľné. Problémom je, že to nehovorí. Diel viny nesie scenár. Z románového bestselleru do filmu preniesol celý príbeh i s pôdorysom. Lenže na autorský text, opisy motivácie postáv, napätia medzi nimi i v nich, pocitov a nálad je prikrátky.



Výsledku neprospelo ani to, že pôvodne ho v roku 2007 začal nakrúcať kameraman Roger Deains s Nicole Kidmanovou v hlavnej úlohe, aby ho po jej odchode a nahradení Kate Winsletovou vystriedal Chris Menges. Deakins potom fenomenálne nasnímal s Kate Winsletovou drámu Revolutionary Road.



Predčítač mal byť psychologickou drámou o vyrovnávaní sa Michaela Berga s nacistickou minulosťou, ktorá sa v Nemecku tak či onak týka každého. Vo filme sa však hlavnou postavou a, žiaľ, i hrdinkou stala esesáčka Hanna. S tou je ťažké súcitiť a nemožno ju obdivovať ani ľúbiť, ani ľutovať.

Iné, lepšie filmy

Zostáva kultivovane nakrútený kuriózny ľúbostný príbeh s obnaženou filmovou hviezdou.



Dielo s rozpočtom 32 miliónov dolárov zatiaľ na celom svete zarobilo takmer 60 miliónov. Po obchodnej stránke je to úspech. Umelecky, ale i ľudsky silnejšie sú však iné, nemecké a rakúske filmy s podobnou témou, napríklad Sophie Scholl, Aimee a Jaguár, Slepý uhol či Zo dve-tri veci, ktoré o ňom viem.