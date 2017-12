Nové knihy

Alek Popov: Zelný cyklus, Paul Davies: Kosmický jackpot.

S jasným mozgom

Alek Popov: Zelný cyklus. Povídky. Preklad Ivana Srbková. Dybbuk Praha.



„Každý bulharský autor, ktorý si váži sám seba, pevne verí, že sa mu jedného dňa ozvú buď z Hollywoodu, alebo aspoň z Paríža a že čo nevidieť dostane šek, čo mu zatemní mozog," začína poviedku o básnikovi Teofanovovi sofijský rodák Alek Popov. Dej potom, podobne ako v jeho ostatných textoch, smeruje groteskným a absurdným spôsobom k neočakávaným zvratom a zničujúcim pointám.

Popovova satirická reflexia raných postkomunistických rokov vyvolala nadšený ohlas verejnosti i odbornej kritiky a autora rozhodne nepostihol prekvapujúci osud jeho kolegu zo spomínanej poviedky. O tom radšej pomlčme, ale pripomeňme fakt, že Popov patrí k tým umelcom, ktorí, na rozdiel od politikov, prijali „škandalózne" zobrazenie svojej krajiny na bruselskej Entrope Davida Černého s pochopením a nadhľadom. U humoristu jeho formátu vlastne nič prekvapujúce.



Prečo žiť vo vesmíre

Paul Davies: Kosmický jackpot. Proč je náš vesmír přesně to pravé místo pro život? Preklad Martin Žofka. Dokořán, Argo Praha.

Paul Davies je vedec aj popularizátor vedy súčasne. Mohol by sa teda vyhnúť výčitke, že v probléme, o ktorom píše, sa zle orientuje, preto by mal radšej mlčať. Nebol by to však on, keby si vybral takúto jednoduchú úlohu (teda buď písať o triviálnostiach, alebo mlčať). Keďže nikdy nemal strach pitvať zásadné otázky, teraz predkladá azda najzásadnejšiu: Prečo je náš vesmír taký, aký je, a čo (prípadne kto) o tom rozhoduje?

Táto otázka je rovnako tak fyzikálna, kozmologická a filozofická alebo ak chcete, náboženská. Davies zozbieral a analyzoval množstvo vysvetlení, ktoré nielenže sa často vylučujú, no sú natoľko exotické, že sa vymykajú našej predstavivosti. Už len preniesť ich zo sféry matematiky do jazyka bez rovníc je umenie. Davies ho ovláda brilantne, takže čítať jeho Kozmický jackpot je zážitok aj pre obyčajného smrteľníka.





