Slam poetry po tretíkrát

V Bratislave sa v piatok konal tretí ročník Slam poetry, slovenskej súťaže vo verejnom prednese voľných veršov.

13. júl 2009 o 0:00 Miloš Krekovič

BRATISLAVA. Búrky sú trendom leta, ale v piatok podvečer v Medickej záhrade nespadla ani kvapka. Básnici, raperi, diváci sa zišli na súťaži Slam poetry a jediné, čo ich žralo, boli komáre. Tých zvedavých na akčný prednes poézie, bolo dosť. Do kaviarne Kút, kde sa konali predchádzajúce dva ročníky, by sa nezmestili.



Netreba sa čudovať. Netradičné verše, nekonvenčný prednes a kontakt s publikom, tým všetkým Slam poetry poráža suché literárne večierky. Čo sa obvykle cení najviac, je freestyle, improvizácia „tu a teraz". Neraz sa stane, že ňou slamer prekvapí aj sám seba. Česká hviezda Bohdan Bláhovec to dobre vie, keď hovorí: „Ideálny slumový výkon je spoločným dielom interpreta a publika alebo atmosféry."

Dupať je povolené

Pravidlá sú jasné. Podmienkou je vlastný text, na prednes má každý tri minúty. Kolá sú dve, výkony hodnotia porotcovia, náhodne vyberaní z publika. Čo-to ovplyvniť však môžu aj ostatní. „Pokojne tlieskajte, dupte a kričte," vyzýva divákov Paľo Čejka, moderátor a víťaz minulých ročníkov.



Pred pár dňami to vyzeralo na mužský podnik. Napokon sú medzi deviatimi súťažiacimi aj dve slamerky. Petržalským prízvukom otvára súťaž jedna z nich.

Politická satira

Plusy aj limity slovenskej Slam poetry vidno po prvom kole. Súťaž je viac vyrovnaná, ubudlo exotov a menej je aj školáckych básničiek o láske, čítaných z pokrčených ťahákov. Zato pribudlo politickej satiry. Čitateľ, dúfam, pochopí, že s ohľadom na hroziace súdne spory necitujeme.

Že poézia môže vzniknúť aj z veršov, ktoré už existujú, pochopila Dana Mazalová (inak speváčka skupiny Nové Mapy). Z refrénov popových hitov zložila spievané miniatúry. Podobne šiel na vec BruceLee Bratislav. Ten slovným „samplingom" ukázal, ako sa názvy piesní a skupín domáceho hip-hopu navzájom rýmujú.



Víťazom sa napokon stal Miroslav Janto. „Tak dám vám jednu o sláve, že je to v podstate také moje utkvelé prianie, alebo aj zdanie, skúsiť, či vydržím kúpať sa v nádrži, rozdávať úsmevy pre ženy, pre devy, pre deti, pre milé panie len tak, na počkanie," rozlúčil sa.



Šampión z Česka Jan Jílek, ktorý sa rozbásnil, samozrejme, nesúťažne, však potvrdil aj niečo iné. V porovnaní s českými sú naši slameri iba v plienkach. Alebo nie? Uvidíme cez víkend v Trenčíne na Pohoda Slam Poetry Show. Prihlásiť sa môže každý.