Sekretárka je do neho zbláznená

Najsympatickejšou hviezdou na festivale v Karlových Varoch bol Antonio Banderas.

14. júl 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

Antonio Banderas vraj robí len to, čo má v osude napísané. Filmový scenár mu naposledy napísal Woody Allen.



KARLOVE VARY, BRATISLAVA. Antonio Banderas sa nebojí rozprávať o filme Letný dážď. Režíroval ho sám, úprimne v ňom odhalil svoje citové dospievanie a naznačil, že nebolo jednoduché. Lenže, nie všetci to ocenili. „Buď kritici vyhlásili, že je majstrovským dielom, alebo ma takmer doslova ukrižovali. Buď mu dali päť hviezdičiek, alebo nula. Nič medzitým," hovoril v Karlových Varoch, kam si prišiel po cenu prezidenta festivalu.

Zorro, ty si zlatý

Keď film písal, rozpomínal sa na najčistejšie spomienky a oslobodzoval od všetkého, čo ho neskôr postretlo. To znamená aj od úspechu s Almodóvarom, aj od roku 1994. Pretože to bol naozaj výnimočný rok. Nebol zatiaľ iný, ktorý by bol pre neho rovnako dôležitý. „Pamätám si, ako sme boli s Philadelphiou na Oscaroch. Vedľa mňa stáli Bruce Springsteen a Tom Hanks - ja som popíjal nejaké nealko a oni dostali pár Oscarov. A potom za mnou prišiel budúci producent filmu Zorro: Tajomná tvár, pýtal sa ma, či by som v ňom chcel hrať. Nemohol som povedať nie, keďže to bol Steven Spielberg."

Vo Varoch ho ľudia vítali, fotili a prosili o autogram, ako keby bol ešte stále rok 1998 a Zorro stále v kinách. Bolo nesmierne sympatické, ako sa Banderas správal. Pred nimi aj pred novinármi, ktorí rýchlo pochopili, že dostávajú srdečné i priame odpovede - od vyrovnaného človeka. Vravel: „Áno, ľudia mi ešte stále zvyknú hovoriť, že som zlatý. Ale keď sa na seba pozerám v zrkadle ja..., čo ja viem? Neviem sa vidieť objektívne."

Dnes sú už možno vo svete populárnejší iní Španieli, Penélope Cruz alebo Javier Bardem. Pekná veľká úloha by sa mu zišla, bude ešte? „Stáva sa mi, že za mnou príde nejaký kolega a komentuje nejaký film. Vieš, tá úloha mala byť radšej moja, bol by som v nej skvelý! Takto uvažovať by mi nikdy nenapadlo - ak mám v osude napísané, že sa mám vrátiť k divadlu, vrátim sa k divadlu," hovorí.

Pedro nevolá, Woody áno

Španieli by boli zrejme radšej, keby sa najprv vrátil k Almodóvarovi, ale to asi nebude ľahké. Antonio tvrdí, že bude rád, keď mu zazvoní telefón. Zatiaľ nezvoní, a on predpokladá, že Pedro sa stále hnevá. V rokoch 1992 a 2000 mu pár scenárov odmietol.

No, lenže, ozval sa Woody Allen. Názov filmu ešte nie je známy, ale vie sa, že v ňom Banderas bude hrať s Naomi Wattsovou, Joshom Brolinom a Anthonym Hopkinsom. „Nemôžem viac povedať z dvoch dôvodov. Woody nám zakazuje o nedokončených filmoch hovoriť a po druhé, ani o ňom veľa neviem. Videl som len svoju časť scenára a z nej som pochopil, že budem mať sekretárku, ktorá je do mňa zbláznená."

No a potom zájde späť, do rodnej Andalúzie. Antonio bude režírovať film o Boabdilovi, poslednom moslimskom kráľovi z Alhambry. „To už nebude taký osobný film ako Letný dážď," hovorí, „bude asi aj komerčnejší, ale určite nie menej úprimný."