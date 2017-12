Karel Gott: Sinatra východu či zombie?

Je výnimočný. Udržať sa bez dlhej pauzy vo forme a zostať stále populárnym sa nepodarí hocikomu. Karel Gott, ktorý sa dožil 70 rokov, to dokázal. Aj za cenu mnohých kompromisov.

BRATISLAVA. Niekoľko miest v Nemecku, Rakúsku, v USA, ale aj Prievidza. Pohľad na množstvo chystaných koncertov Karla Gotta napovedá, že čerstvý sedemdesiatnik sa nechystá opustiť spevácku brandžu.

Pre niektorých „Sinatra východu", pre iných „zombi" je pritom na scéne, presnejšie povedané na jej vrchole, už vyše päťdesiat rokov.

„Áno, nazvali ma zombi, ale prečo by som seba mal zahrabať? Pokiaľ je človek stále tvorivý, tak predsa nemôže byť zombi. Po roku 1989 mi mnohí neprajníci, nehovorím im nepriatelia, skôr neprajníci, tvrdili, že speváci, ktorí mali úspech v minulosti, skončili, a s novou érou prídu noví. Majú veľkú smolu. Mám pocit, že mám ešte väčší úspech, než som mal predtým. V štyridsaťročnej dráhe speváka je fenomenálne získať tridsať Slávikov," povedal Gott v rozhovore pre SME pred piatimi rokmi.

„Do Prahy som prišla na prelome rokov 1963 a 1964, Kája vtedy štartoval vedľa známeho a uznávaného Valdemara Matušku. Páčilo sa mi, že sa nesnažil prispôsobiť tomu všeobecnému idolu, že bol svoj a presadzoval vlastný štýl. Aj preto sa tak rýchlo dostal na vrchol populárnej hudby.“ Marta Kubišová „Našťastie sa Karel Gott narodil tam, kde sa narodil. Keby žil tu a vedel dokonale po anglicky, veľa z nás by bolo bez práce.“ britský spevák Cliff Richard „Karel je pre mňa spevák, od ktorého by sa mali všetci naučiť, že správať sa úctivo k fanúšikom je najviac, čo môže urobiť spevák pre svoju kariéru." Peter Nagy „Počas nášho štyridsaťročného vzťahu som zistil, že hudba a hlas sú preňho alfou i omegou. Všetko ostatné je vedľajšie, aj majetok. Nikdy sa však za ten svoj nehanbil a ani ho pred nikým netajil. Hocaký kamarát si od neho požičiaval, a hocaký nevracal.“ hudobný kritik Jiří Černý

Nemusíte ho milovať, ale ignorovať sa jednoducho nedá. Naspievať 2600 pesničiek, nahrať vyše štyristo platní a predať z nich 135 miliónov kópií nie je náhoda. Ako mladý elektrikársky učeň začínal spievať džez, no rýchlo prišiel na to, že pre jeho lyrický tenor sú najvhodnejšie popové melódie. V roku 1964 prvýkrát vyhral Zlatého slávika, hoci vtedy nemal nahratú nijakú platňu a rok predtým v tejto ankete získal iba tri hlasy. Jeho „prekvapenie" z víťazstva sa pri prenosoch z odovzdávania cien opakovalo takmer nepretržite.

V roku 1967 mal sedemmesačný angažmán v Las Vegas. Obrovský úspech zaznamenal v Nemecku, kde mu nahrávacia spoločnosť ponúkla doživotnú zmluvu na nahrávanie platní. V 70. rokoch sa tam pokúsil o emigráciu, no napokon sa vrátil.

„Bol to tak trochu môj nápad, pridali sa bratia Štaidlovci. My sme však nechceli byť emigranti. Napísali sme ministrovi kultúry, že chceme zatiaľ zostať v zahraničí, kde s nami dobre zaobchádzajú," vysvetlil.

O Gottovi spevákovi si dovolí zapochybovať málokto. Kolegovia aj kritici sa väčšinou zhodujú, že stále spieva výborne. Hoci bol jednou z tvárí komunistického šoubiznisu, jeho popularite to neublížilo.

Dokonca ani mnohí bývalí disidenti vrátane Václava Havla ho neodsudzujú. Karel Kryl, ktorý žil v emigrácii a parodoval ho, s ním v novembri 1989 dokonca spieval československú hymnu, aj keď to český folker neskôr oľutoval.

Pritom práve Karel Gott je najvýraznejšie spojený s Antichartou. „Jedinou útechou je, že až na malé výnimky tam boli všetci," povedal denníku Blesk. Na rozdiel od ostatných umelcov, ktorých režim v januári 1977 zvolal do Národního divadla v Prahe odsúdiť petíciu opozičných intelektuálov, on tam vystúpil s vlastným prejavom.

„Samozrejme, nenútili nás prísť s nožom na krku, no medzi riadkami som pochopil, že tam musím. Je to ako dnes, keď neposlúchate aj v iných režimoch a nedržíte krok s tým, čo je práve nutné, tiež nemusíte dopadnúť dobre."

Meky Žbirka: S Kájom sme sa o slávikoch nikdy nebavili



BRATISLAVA. Miroslav Žbirka bol jediným slovenským spevákom, ktorý v roku 1982 narušil nekonečnú sériu víťazstiev Karla Gotta v ankete o Zlatého slávika. V rozhovore pre SME však priznal, že sa o tom so slávnym českým spevákom doteraz nikdy nebavili.

„Keď som sa stal Zlatým slávikom, tak som Karla nevidel. Až neskôr som sa s ním stretol zopárkrát v šatni po koncerte. Zaujímavé, že nikdy sme sa o tom s ním nerozprávali. Vždy bola téma iná. Karel vždy prišiel s nejakým vtipom a odtiaľ sa odvíjala naša konverzácia,“ spomína Miroslav Žbirka na osemdesiate roky.



Duet slávikov

Dvaja Zlatí slávici si spolu aj zopárkrát zanôtili. Meky Žbirka si spomína, ako si so svojím starším kolegom dali v šatni starú pieseň od amerických The Everly Brothers: „Vtedy som si uvedomil, že je veľký profík. Ihneď dokázal nájsť ten správny druhý hlas a našiel tóny, ktoré tam patria. Kája nie len povrchným interpretom, ale hudobníkom, ktorý to vie. Naše debaty sa väčšinou točili okolo humoru a hudby, no nikdy o Zlatom slávikovi.“

Žbirkovi zopár rokov trvalo, kým vôbec pochopil, čo dokázal. Pripomína, že si musel zvyknúť na fakt, že je Zlatý slávik a s humorom sa vtedy sám seba pýtal, ako sa má ako Zlatý slávik správať a či z toho vyplýva, že má nosiť zlaté sako alebo čo.

„Bolo to obrovské prekvapenie. Zrazu mi niekto zatelefonoval a oznámil mi, že som Zlatým slávikom. Mali sme ambíciu uspieť v Čechách, ale to sme naozaj nečakali, neboli sme na to pripravení. Slávik sa nám prihodil. Vtedy som to ani nedokázal pochopiť,“ dodáva hudobník, ktorý hral s kapelou Limit a bodoval s hitmi Biely kvet a Atlantída.



Veľký profík

Slovenský spevák, ktorý v súčasnosti žije s rodinou v Prahe, považuje Gotta za obrovského profesionála, ktorého zanietenie pre detaily je výnimočnou vlastnosťou v našich končinách. „Najprv treba povedať, že prerazil v krajinách hovoriacich po nemecky, čo sa nikomu od nás nepodarilo. Je to veľký profesionál. Všetko si pripraví do detailu. Spomínam si, že som hrával futbal za Amforu a Karel mal mať v nejakej dedine úvodný výkop. Pol hodiny sa na to pripravoval, dokonca urobil schôdzu, kde sa nás spýtal: Tak ako to bude? Obyčajné kopnutie do lopty muselo byť vymyslené od A do Z,“ hovorí hudobník.

Zlaté šesťdesiate

Slovenský spevák registruje Gotta od začiatku 60. rokov. Vtedy Gott naspieval pesničku od jeho milovaných The Beatles From Me To You s českým textom Adresát neznámý, no on už vtedy prepadol čaru liverpoolskej štvorky.

„Ja som bol vtedy už niekde inde. Karel Gott šiel po linke spevákov ako Tom Jones. Predtým, než nastúpili The Beatles, skladatelia písali piesne pre spevákov, ktorí ich potom interpretovali. Kájova sila bola vo veciach, kde mohol ukázať svoj tenor. Súhlasím s názorom Jirku Černého, že najlepší bol v 60. rokoch, keď spieval pesničky, ktoré sa mi ako chlapcovi veľmi páčili,“ spomína hudobník, ktorý v súčasnosti nahráva nový album s názvom Empatia. Na svete je už singel Tento song, ktorý Žbirka nahral v duete s českou speváčkou Magdalenou Šalamounovou. Dá sa stiahnuť z jeho webovej stránky.

Peter Bálik