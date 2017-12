AEG Live chce usporiadať spomienkový koncert na Michaela Jacksona

Spoločnosť AEG Live organizujúca comebackové turné Michaela Jacksona v Londýne, ktorého prvá šou sa mala konať v pondelok 13. júla, dnes vyhlásila, že chce usporiadať jeden spomienkový londýnsky koncert a vystupovali by na ňom členovia rodiny zosnulej hvi

14. júl 2009 o 17:57 TASR

LONDÝN.

Spoločnosť AEG Live podpísala s Jacksonom zmluvu na 50 koncertov v londýnskej O2 Arene, ale 50-ročný spevák náhle zomrel v Los Angeles, necelé tri týždne pred svojím netrpezlivo očakávaným návratom na pódiá.

Lístky na koncertné turné s názvom This Is It okamžite rozobralo vyše 750.000 ľudí. Po Jacksonovej smrti dostali na výber - buď si dajú preplatiť celú sumu za lístok, alebo si ho nechajú na pamiatku.

Generálny riaditeľ AEG Live Randy Phillips dnes vo vyhlásení vyjadril nádej, že spomienkový koncert v Londýne by sa mohol konať 29. augusta, v deň, kedy by Michael Jackson oslávil 51. narodeniny.

"Tento týždeň musíme urobiť niekoľko ráznych rozhodnutí, inak bude príliš neskoro dokonca aj na to, aby sme o nápade urobiť koncert 29. augusta čo i len uvažovali," uviedol Phillips pre britskú rozhlasovú stanicu BBC 6 Music.

Phillips dúfa, že na obrovskom koncerte vystúpia Jacksonovci, možno Michaelova sestra Janet, a tiež ďalší umelci. Vyjadril želanie, aby sa koncert vysielal po celom svete, a to káblovým, satelitným alebo tradičným spôsobom.