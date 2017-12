Umenie absolventov: výbušné i reprezentatívne

Mladí výtvarníci výstavujú diplomovky v bratislavskom Dome umenia.

16. júl 2009 o 0:00 Lucia Tkáčiková

Čerstvé diela absolventov Vysokej školy výtvarných umení vystavuje Dom umenia.

BRATISLAVA. O tom, či možno vôbec šesť rokov štúdia na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení zavŕšiť jedným dielom, sa dá polemizovať. Tvorbu totiž možno chápať ako niečo bezhraničné, takže sa akýmsi formálnym uzavretím skončiť asi ani nemôže.

Výstava Magisterských diplomových prác 2009 v Dome umenia nastoľuje preto divákom viaceré otázky, no ponúka i odpovede. Zistíte tu totiž, ako podľa kurátorov výstavy vyzerá to najsúčasnejšie a najaktuálnejšie zo slovenskej umeleckej scény, cez tvorbu študentov dokážete vnímať ich pedagógov, či poodhalíte zmysel a funkciu „vysokej školy pre umelcov".

Na jeseň bratislavská VŠVU, najstaršia z troch slovenských výtvarných umeleckých škôl, oslávi už svoju šesťdesiatku.

Vystavuje tretina

Hoci VŠVU tento rok ukončilo viac než deväťdesiat mladých tvorcov, do Domu umenia sa ich so svojimi diplomovkami dostalo len tridsať. Vystavení totiž prešli výberom trojčlenného kurátorského tímu.

Ten bol podobne ako už dva predchádzajúce ročníky magisterských výstav zložený z doktorandov z Katedry teórie a dejín umenia a architektúry VŠVU. Pod súčasný výstavný projekt sa kurátorsky podpísali Nina Gažovičová, Silvia Klimáčková a Július Barczi.

„Keďže bol tento rok taký vysoký počet absolventov, nebolo možné odprezentovať všetkých diplomantov," vysvetlila za kurátorský tím Nina Gažovičová. „Celá škola musí byť zastúpená, takže z jednotlivých katedier sme vybrali najzaujímavejšie a najkvalitnejšie práce."

V jednom priestore sa tak spolu stretli rôzne médiá - od maľby cez fotografiu, video, dizajn či architektúru až po textil. „O výbere sme rozhodovali sami, snažili sme sa, aby výstava bola jednak výbušná a jednak reprezentatívna," povedal Július Barczi, druhý z mladých kurátorov. „Katedry mali v minulých rokoch požiadavky, aby tu bol zastúpený každý absolvent, no potom sa tento priestor prepĺňal."

Všetky umelecké diplomovky sú podľa Barcziho navyše predstavené v katalógu, ktorý výstavu dopĺňa.

Ceny v umení

Aj keď mnohé z prezentovaných diplomoviek dokázali nápadom či spracovaním zaujať, len dve magisterské práce boli špeciálne ohodnotené rektorom. Za sériu atmosférických fotografií Shift Space si 333 eur odniesla Maija Laurinen, fínska fotografka žijúca v Bratislave. Druhým úspešným sa stal Ondrej Gavalda so svojím originálnym písmovým systémom Face to face. Výstava čerstvého umenia sa dá pozrieť v Dome umenia na Námestí SNP 12 ešte do 19. júla.