Jacksonovu smrť vraj vyšetrujú ako vraždu

Z vraždy či neúmyselného zabitia sa polícia chystá obviniť spevákovho lekára Conrada Murraya.

15. júl 2009 o 17:53

LOS ANGELES, BRATISLAVA. Smrť amerického speváka Michaela Jacksona už vyšetrujú ako zabitie. Hlavným podozrivým má byť spevákov lekár Conrad Murray. S odvolaním sa na zdroje z losangeleskej polície o tom informoval šoubizový portál TMZ.com. Stránka ako prvá informovala o smrti Jacksona, rovnako aj o tom, že sa v jeho dome našlo sedatívum Propofol.

Podozrivý lekár zatiaľ mlčí, no predstaviteľka losangelskej polície správu TMZ nateraz dementovala. Policajná dôstojníčka Sara Fadenová CBS News povedala, že zatiaľ sa vyšetrovanie smrti na vyšetrovanie zabitia nezmenilo. Fadenová nevedela povedať, odkiaľ má TMZ podobné informácie. Hovorkyňa miestnej polície však odmietla správu TMZ komentovať s tým, že vyšetrovanie pokračuje, napísala kanadská tlačová agentúra. Oficiálne tak správu z tlačového oddelenia ani nepotvrdili, ani nevyvrátili.

Podozrivý lekár

Vyšetrovatelia však majú podľa serveru v rukách „viac ako dosť silných dôkazov“, ktoré usvedčujú Murraya z toho, že anestetikum s potenciálne smrteľnými účinkami Jacksonovi podal.



V jeho dome sa okrem Propofolu, známeho tiež pod názvom Diprivan, našiel aj stojan na transfúziu a kyslíková bomba. Losangeleská polícia sa už rozprávala aj s miestnou prokuratúrou, hoci oficiálne ju ešte o vznesenie obžaloby nepožiadala. Murrayovi právnici správu nepotvrdili ani nevyvrátili.



Nemusí to znamenať, že lekára obvinia z vraždy, môže ísť aj o zločin neúmyselného zabitia. Už pred niekoľkými dňami šéf miestnej polície naznačil, že vo vyšetrovaní smrti Michaela Jacksona padnú obvinenia, napísal denník Los Angeles Times. Polícia iba čakala na výsledky testov od súdneho lekára.



V poslednom čase vyplávali na povrch viaceré informácie o spevákovej závislosti od liekov. Propofol je veľmi silné vnútrožilové anestetikum, ktoré sa používa pri chirurgických zákrokoch a jeho účinok sa prejaví už po 30 sekundách. Silný liek môže byť podávaný iba pod dohľadom anesteziológa.

Čo je Propofol Príčinou Jacksonovej smrti môže byť vnútrožilové anestetikum Propofol.

Propofol sa veľmi zriedkavo využíva ako droga, vyvoláva euforické stavy.

Nebezpečná je najmä pri zle odhadnutej dávke.

Podľa policajnej správy z roku 2004 užíval Jackson denne až 40 tabliet Xanaxu, lieku proti úzkosti. Hoci Murray sa zdá byť hlavným podozrivým, aj ostatní Jacksonovi ošetrovatelia sú pod policajným drobnohľadom.



Napríklad od spevákovho dermatológa Arnolda Kleina musela polícia vymáhať lekárske dokumenty súdnym príkazom. Lekár vraj s vyšetrovateľmi dostatočne nespolupracoval. To sa však podľa posledných správ malo zmeniť a lekár s koronermi spolupracoval.

Rodina: Je to vražda

Aj rodina si myslí, že Jacksonove zlyhanie srdca má na svedomí niekto iný. Najprv o možnosti vraždy hovoril otec Joe Jackson. „Verím, že ide o vraždu, naozaj tomu verím,“ povedal pre ABC News.



Jeho podozrenie zopakovala aj spevákova sestra LaToya. „Michaela zavraždili. Cítila som to od začiatku. Bola to konšpirácia viacerých ľudí,“ povedala v rozhovore pre britský denník Daily Mail, za ktorý si dala zaplatiť. Rodina Jacksonovo telo nepochovala a hľadá miesto na hrob. Doteraz mal byť v krypte na cintoríne Forest Lawn v Hollywoode.



Ani tam však nemusí byť na stálom mieste. Podľa niektorých informácií ho mali sťahovať do inej budovy na cintoríne, aby sa k rakve nedostali fanúšikovia. Rodina je však rozdelená, kde majú telo pochovať: stále sa uvažuje aj o ranči Neverland.