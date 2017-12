Ukrajinci, pozor, Brüno kazí mravy

Britský komik Sacha Baron Cohen znovu znepokojil politikov. Jeho nový film Brüno už zakázali premietať na Ukrajine.

17. júl 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová, kk

BRATISLAVA. Časť sveta už Brüna pozná a kto ho nepozná, može si pozrieť jeho MeinSpace stránku. Na nej devätnásťročný módny redaktor z Rakúska síce píše, že nerád hovorí „abaus meinself", ale že určite sme sa už veľa dozvedeli z jeho autobiografie.

Brüno je vraj prvý Rakúšan, ktorý mal bulímiu, dostal ju už v roku 1987, „teda ešte o tri roky skôr ako lady Diana". Na prácu mal šťastie, pretože sa mu podarilo zamestnať v „najpohodovejšom kluby vo Viedni", v klube Apartheid. Spočiatku robil záchodára, neskôr ho povýšili na vyhadzovača. Narodil sa v znamení kozorožca a dokáže aj šesť dní prežiť bez toho, aby pohol prstom. Osem, keď je zamilovaný. A momentálne „prežíva vážny vzťah".

Zábavný, ale nekorektný

To najväčšie dobrodružstvo však prežil, až keď ho z viedenskej práce vyhodili a keď sa pokúsil spraviť si meno v Los Angeles. Američania aj Angličania už o tom vedia, pretože od minulého týždňa sa na to môžu chodiť pozerať do kina. Denník The Guardian o Brünovi napísal: „Je to ohromne zábavný, desivo hrubý, brutálne nekorektný a jednoducho brilantný film."

Aj u nás sa čoskoro začne hrať, už 6. augusta - iba Ukrajinci ho neuvidia. Ukrajinský minister kultúry ho zakázal, tvrdí spravodajstvo BBC, pretože ho v ňom pobúrili „homosexuálne zvrátenosti" a myslí si, že by mohli „narušiť mravy".

Kto je zneužitý?

Autora scenára a predstaviteľa Brüna Sachu Baron Cohena to určite nezaskočilo, keď hral pred tromi rokmi kazašského novinára Borata (mierne primitívneho, ale smelo cestujúceho po Spojených štátoch), rovnaký zákaz platil v Rusku. A nielen to. Proti filmu protestovali Rumuni, ktorí sa pri nakrúcaní filmu vo svojej dedinke cítili zneužití a kazašská vláda písala do renomovaných denníkov diplomatické listy, aby svetu vysvetlila, že Kazachstan je dosť vyspelá krajina.

Sacha Baron Cohen je britským komikom a mystifikátorom, a štátnu príslušnosť svojich filmových postáv si nevyberá preto, aby zosmiešnil nejaký národ. Robí to preto, aby útočil proti predsudkom. Ešte sa však uvidí, či to tentoraz pochopia aj Rakúšania.