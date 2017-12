Komediálny seriál 30 Rock získal 22 nominácií na televízne ceny Emmy

Satirický sitcom 30 Rock získal dnes až 22 nominácií na uznávané americké televízne ceny Emmy.

16. júl 2009 o 22:55 TASR

LOS ANGELES. V dramatickej kategórii dominuje seriál z New Yorku 60. rokov 20. storočia Mad Men, ktorý získal 16 nominácií.

Akadémia televíznych umení a vied ocenila oba programy už vlani ako najlepšiu komédiu a najlepšiu drámu a aj tento rok majú šancu zopakovať si úspech. Ceny sa budú odovzdávať v septembri v Los Angeles.

K favoritom medzi televíznymi filmami patria Grey Gardens so 17 nomináciami a Into the Storm so 14 nomináciami.

Herečka Chandra Wilson zo seriálu Klinika Grace a Jim Parsons so sitcomu Big Bang Theory dnes pomohli s oznamovaním nominácií v kinosále americkej televíznej akadémie - nakoniec obaja patrili medzi nominovaných šťastlivcov.

Parson totiž získal nomináciu ako najlepší herec v hlavnej úlohe komediálneho seriálu Big Bang Theory. Chandru Wilsonovú nominovali ako najlepšiu herečku v hlavnej úlohe v kategórii televízny miniseriál alebo film za dramatickú snímku Accidental Friendship. Wilsonová však dostala nomináciu aj ako najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe dramatického seriálu Klinika Grace. "Pôjdem si zaflámovať," zareagovala herečka.

Počet kandidátov na ceny v seriálových a hereckých kategóriách sa tento rok zvýšil, čo poskytlo priestor niektorým nečakaným nomináciám: napríklad animovaný seriál Family Guy sa stal kandidátom na cenu za najlepší komediálny seriál.

Kategórie dramatických a komediálnych seriálov sú tento rok obzvlášť "preplnené", obe majú po sedem kandidátov. Z dramatických seriálov sa súperom Mad Men stali seriály Big Love, Breaking Bad, Damage a Dexter, ale aj Dr. House a Nezvestní. Dramatický seriál z lekárskeho prostredia Pohotovosť, ktorý sa skončil minulú sezónu, nevyvolal také veľké nadšenie, pretože nezískal nominácie v hlavnej seriálovej ani v hereckých kategóriách.

Medzi komediálnymi seriálmi sú okrem 30 Rock a Family Guy nominované aj seriály Ako som spoznal vašu mamu, The Office, Entourage, Flight of the Conchords a Weeds.