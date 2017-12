Film o Michaelovi Jacksonovi nakrúti Sony Pictures

20. júl 2009 o 11:56 SITA

BRATISLAVA. Filmové štúdiá Sony Pictures sú na najlepšej ceste uzavrieť dohodu so spoločnosťou AEG Entertainment na nakrútenie celovečerného dokumentárneho filmu o Michaelovi Jacksonovi, ktorý by mal využiť približne 100 hodín nahrávok zo skúšok na londýnske koncerty.

Ako na svojej internetovej stránke informuje magazín Variety, štúdiá by mali za celosvetové filmové práva na nahrávky AEG Entertainment zaplatiť sumu vyššiu ako 50 miliónov dolárov (asi 35,5 milióna eur). AEG, ktorá nahrávky vlastní, ich štúdiám prezentovala minulý týždeň. Záujem o ne mali aj ďalšie štúdiá ako Fox, Universal alebo Paramount, no Sony Pictures má "prednosť", pretože jej sesterská spoločnosť Sony Music Entertainment vlastní hudobné práva na Jacksonove piesne.

O réžiu snímky by sa mal postarať Kenny Ortega, ktorý záznam skúšok nakrúcal a postaral sa aj o réžiu Jacksonovej koncertnej šnúry This Is It. Ortega vraj už materiály dáva dohromady tak, aby Sony mohlo film uviesť ešte pred koncom tohto roka. Americký režisér, producent a choreograf je známy najmä vďaka trojici hudobných filmov High School Musical. V súčasnosti má 59-ročný Ortega na projekt dostatok času, keďže remake hudobnej snímky Nechajte nás lietať z roku 1984 začne nakrúcať najskôr v marci budúceho , keď bude mať predstaviteľ hlavnej postavy Chace Crawford prestávku v nakrúcaní seriálu Gossip Girl (2007).

AEG zároveň predáva i televízne a video práva na spomienkový koncert v Londýne, ktorý je naplánovaný na narodeniny zosnulého Kráľa popu - 29. augusta. Piesne, ktoré mali odznieť na jeho koncertoch, zaspievajú napríklad Justin Timberlake, Janet Jackson a ďalší spolu so skupinou, ktorá s Jacksonom skúšala. Podľa internetovej stránky www.deadlinehollywooddaily.com má najväčšiu šancu získať práva na televízny špeciál za vyše desať miliónov dolárov (asi 7,1 milióna dolárov) spoločnosť NBC.

Michael Jackson, jeden z najpopulárnejších umelcov na svete, známy hitmi ako Thriller, Bad alebo Billie Jean, zomrel 25. júna v Los Angeles vo veku 50 rokov po zlyhaní srdca. Hovorca losangeleského koronera v utorok 14. júla oznámil, že výsledky pitvy Kráľa popu nezverejnia "tento ani budúci týždeň".