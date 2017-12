Ken Hensley vystúpi v septembri v Košiciach

Britský hudobník, zakladajúci člen skupiny Uriah Heep, Ken Hensley vystúpi 1. septembra o 19:00 v košickom GES Clube.

20. júl 2009 o 13:57 SITA

BRATISLAVA.

Rodák z Londýna sa začal učiť hrať na gitare ako dvanásťročný. Pred vznikom Uriah Heep hral v niekoľkých kapelách. S legendárnou formáciou pôsobil v rokoch 1970 až 1980 ako klávesák a autor textov. Už vtedy nahral prvé dva sólové albumy, Proud Words On A Dusty Shelf (1973) a Eager To Please (1975).

Hensleyho nesúhlas s hudobným smerovaním vyústil v jeho odchod v roku 1980. Do polovice deväťdesiatych rokov bol skôr v ústraní, ročne odohral len niekoľko koncertov v USA, kam sa presťahoval. Na konte má pätnásť sólových nahrávok, naposledy vydal v roku 2007 DVD s názvom Live Fire.