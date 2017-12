Yxo: Možno ľudia prídu na Žákovic zo solidarity

Organizátori malého festivalu v Trenčianskych Bohuslaviciach sprísnili bezpečnosť.

21. júl 2009 o 0:00 Peter Bálik, Peter Bálik, Katarína Šamajová

BRATISLAVA. Ovplyvní tragédia v Trenčíne nastávajúce festivaly? Čo všetko pre to robia ich organizátori, aby sa návštevníci cítili bezpečne? Yxo (na snímke Tasr vpravo), basgitarista skupiny Hex, organizuje populárny Žákovic Open, ktorému sa hovorí aj „malá Pohoda", a hovorí, že jeho tím už pracuje na tom, aby bol festival bezpečnejší.

„Od tragédie na Pohode rozmýšľame, ako pódiá a stany lepšie zabezpečiť. Dáme si väčší pozor a budeme to viac preverovať, čím nechcem povedať, že v minulosti sme to zanedbávali," povedal Yxo. Žákovic Open sa v piatok a sobotu uskutoční zopár kilometrov od Trenčína, v Trenčianskych Bohuslaviciach.

Festival sa začne stavať dnes. Yxo dodal, že udalosti Pohody hovoria o tom, akí sme pred prírodnými živlami bezradní. „Ako predísť tomu, že nezafúka vietor a strom nepadne na vaše auto? Keby som bol v sobotu na Pohode, určite by som sa šiel pozrieť na United Flavour, pretože budú hrať na našom festivale," vysvetľuje.

Žákovic Open je festival rozmerovo oveľa menší ako Pohoda, k dispozícii sú dve pódiá a zopár stánkov s občerstvením. Podľa Yxa za deväťročnú históriu festivalu pršalo iba raz - minulý rok ho prerušili pre búrku na 15 minút. Na Žákovic Open chodilo posledné roky okolo 6-tisíc ľudí. Yxo je optimistom, no priznáva, že pád stanu na Pohode môže ovplyvniť návštevnosť Žákovic Open.

„Možno, že ľudia prídu na festival, aby vyjadrili solidaritu s Pohodou, ale ja to zoberiem tak, ako to bude," vysvetľuje Yxo. Vraj bude najpodstatnejšie to, aby všetko dobre dopadlo. „Verím, že ľudia sa z toho spamätajú a zistia, že je to pre nich stále obľúbený druh zábavy. Je veľa nebezpečnejších činností v živote, ktoré podnikáme."

Cez víkend sa uskutoční aj populárny športovo-hudobný festival Summerbeach Rudava, ktorý však prísnejšie bezpečnostné opatrenia nechystá. Podľa hovorkyne akcie Kataríny Karoľovej sa na festivale žiadne veľkokapacitné stany nenachádzajú.

„Máme jedno veľké a dve menšie pódiá, ktoré sú upevnené, ich montáž a bezpečnosť nám zabezpečuje externá firma. Jediný stan, ktorý sa v areáli nachádza, je čajovňa," povedala. Zatiaľ nevie odhadnúť, či tragédia na festivale Pohoda ovplyvní návštevnosť Summerbeach Rudava. „Určite záleží aj od počasia, ale predpovede sú priaznivé a preto verím, že festival nič nenaruší," dodala. Podľa jej slov táto akcia nikdy nezažila vyslovene zlé počasie, vždy išlo len o sezónne búrky.