Traja Česi boli na pódiu s U2

Populárna skupina pozvala na berlínske pódium český revival.

21. júl 2009 o 17:30 Jana Záhorková, iDNES.cz





BERLÍN. Keď Bono mával na berlínskom koncerte U2 do davu, trom ľuďom sa skoro zastavilo srdce. Členovia českej revivalovej kapely totiž dostali možnosť zahrať si pred viac než osemdesiattisíc fanúšikmi so svojimi vzormi skladbu Angel Of Harlem.

„Sú želania, ktoré sa zdajú nereálne. A keď sa splnia, je to fantázia,“ spomína na päťminútové hranie s U2 gitarista Štěpán Etrych. Spolu s bubeníkom Michalom Šimkom a basgitaristom Cyrilom Strejcom dorazil k bráne olympijského štadiónu so stratégiou: zdvihnúť nad hlavu transparent s nadpisom Ja + Gitara/Bicie/Basa = Angel Of Harlem, a potom dúfať, že sa kapela chytí.

„Keď sa ozvali prvé tóny skladby, Bono na nás mával. Preliezli sme ohradu, a potom ani neviem, ako sme sa ocitli na pódiu,“ spomína Šimek.

„Prvé, čo som riešil, bolo trsátko. Vôbec som nemal trému,“ pripomína Etrych. S ním nesúhlasí basák. „Som trémista na zosypanie. Ukazoval som basgitaristovi Adamovi Claytonovi husiu kožu a on sa len smial. Inak sa k nám U2 správali veľmi prívetivo. Strach som mal z ľudí,“ priznal Strejc.

Video iDnes.

Skladbu si Česi vybrali zámerne. „Spoliehali sme sa na to, že je jednoduchá, takže by sme ju nemuseli skaziť ani pri veľkej nervozite,“ smial sa Šimek. Bono potom netušene pridal k melódii poctu zosnulému Michaelovi Jacksonovi v podobe citácií piesní Man In The Mirror a Don t Stop Til You Get Enough.

„Keď sme skončili, bol som úplne mimo. A to, že U2 nadviazali pesničkou Stay, mojou obľúbenou, som zistil až pri posledných tónoch,“ dodal Etrych, pre ktorého bolo vystúpenie so slávnou kapelou prvým verejným hraním pred publikom.

„Jediné, čo si musíte pamätať je, že hviezdy sú malé,“ odkázal Bono, keď sa trojica vrátila do davu.