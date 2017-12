Nezabudnime na Patti Smith

Patti Smith bola v minulosti buričkou, dnes chce byť predovšetkým priateľom.

22. júl 2009 o 0:00 Peter Bálik





BRATISLAVA, TRENČÍN. „Buďte slobodní, nenechajte si pokaziť festival, aj keby začal padať dážď,“ povedala v piatok večer na hlavnom pódiu americká rockerka Patti Smith. To ešte nikto netušil, že dážď, ktorý je súčasťou všetkých letných festivalov, sa premení na živel a po sobotnej tragédii zničí všetky pekné spomienky z Pohody.

No nezabudnime, že v piatok, keď areál zaplavilo pálivé slnko, na trenčianskom festivale vystúpil človek, ktorý je roky inšpiráciou pre mnohých ľudí. Patti predviedla famózny koncert. Nehrala veľa, ale za hodinu stihla rozdať toľko slobody a radosti, že aj ľudia, ktorí ju príliš nepoznali, odchádzali z jej koncertu veľmi spokojní.

Neplánovaná tlačovka

Ešte predtým sa Patti zázrakom objavila na neplánovanej tlačovej konferencii, kde trpezlivo odpovedala na otázky slovenských novinárov. „Práve som sem prišla, ale čo som tu videla, sa mi páčilo. Zažila som veľa festivalov a cítim, že je tu skvelá atmosféra, cítim, že je to niečo špeciálne a festival sa bude vyvíjať. Je to výborné miesto pre ľudí, ako čeliť všetkému humusu okolo nás,“ povedala speváčka, ktorá prišla do miestnosti s gitarou v ruke.

Keď sa jej novinári pýtali, čo bude na Pohode hrať, odpovedala, že väčšinou známe piesne, pretože na Slovensku hrá prvýkrát. Tak sa aj stalo. Koncert začala a končila s Gloriou, skvelou coververziou od Van Morrisona. Zahrala aj povznášajúcu Dancing Barefoot alebo Because The Night, o ktorej málokto vie, že ju zložila s Bruceom Springsteenom.

Pred Pohodou Patti vystúpila v pražskej Arche, tak sme sa spýtali na jej koncert, a či tam stretla nejakých bývalých disidentov. Je o nej známe, že jeden z prvých albumov venovala Ivanovi Magorovi Jirousovi, ktorý sedel v tom čase v base.

Myslím na veľa vecí

„Nie, nestretla som nikoho z nich. No v minulosti som sa zoznámila so skupinou Plastic People of The Universe a viete, že som hrávala s Ivanom Kralom. V Prahe som sa zaujímala hlavne o architektúru,“ povedala 62-ročná umelkyňa, ktorá sa posťažovala, že počas pražského koncertu bolo v sále veľmi teplo a že sa teší na koncert pod otvorenou oblohou. „Ale všetky koncerty sú pre mňa dôležité, pretože moja skupina hrá inak každú noc, setlisty sú rozdielne, atmosféra a zvuk sú vždy iné, no vždy sa snažím spojiť s ľuďmi,“ dodala speváčka, ktorá nám zároveň priblížila, na čo myslí a čo cíti, keď je na pódiu.

„Myslím na veľa vecí, pretože nemôžete kontrolovať svoju myseľ. Napríklad sa starám o to, kde sú moje deti, aj keď sú dnes už veľké. Ale hlavne ma zaujímajú ľudia predo mnou. Snažím sa na nich vyslať niečo ako myšlienkovú sieť, ktorá by pokryla všetkých v hľadisku. Občas sa stane, že myslím na niekoho, kto zomrel, ako napríklad na Michaela Jacksona. Myslím aj na politiku, na Mesiac, hviezdy, ktoré vidím počas koncertu. Ale snažím sa zostať v prítomnosti, pretože stojím na pódiu, som tam pre ľudí a nechcem odletieť mysľou príliš ďaleko,“ povedala.

Patti prezradila, že pracuje na nových pesničkách a koncom augusta by mala ísť do nahrávacieho štúdia. Jej nový album bude trochu iný. Okrem svojej stabilnej kapely bude spolupracovať aj s inými hudobníkmi, s Tomom Verlainom, Fleom z Red Hot Chili Peppers, Kevinom Shieldsom z My Bloody Valentine a s ďalšími priateľmi.

Pocta manželovi

Posledným albumom zatiaľ zostáva Twelve, zložený z jej obľúbených piesní od iných autorov. V roku 2008 sa objavil aj výborný dokument o jej živote Dream Of Life, ktorý nedávno vyšiel aj na DVD.

„Pomenovala som ho Dream Of Life, pretože to bola moja posledná práca, ktorú som robila so svojím manželom Fredom Sonicom Smithom. Film sa začína po jeho smrti. Nie je to ani tak dokument môjho celého života, ale skôr rozpráva proces vybudovania môjho sveta po tom, čo som prišla o manžela a brata. Dream Of Life je poctou môjmu manželovi,“ vysvetlila speváčka, ktorá pri svojom veku musí čeliť otázkam, čo robí pre to, že je duchom stále mladá. Patti vykorčuľovala odpoveďou, že ju drží pri živote práca, no zároveň pripomenula, že teraz cíti, že má inú úlohu ako v minulosti.

„Žiť v dnešnom svete je veľmi ťažké. Keď som bola mladá, mojou úlohou bolo burcovať ľudí, ale dnes si myslím, že mojou úlohou je byť priateľom. Vždy som sa cítila outsiderom, ale teraz mám pocit, že takých ľudí, ako som ja, je v dnešnom svete oveľa viac. Dnešní outsideri nie sú, ako sme boli my, pretože my sme sa akosi nevedeli zapasovať do spoločnosti. Sú to ľudia, ktorých drvia vlády, korporácia s tesnými sieťami okolo nás. Musíme proti tomu bojovať!“

Duet s Dylanom

Patti sa rozhovorila aj o tom, kto všetko ju v živote inšpiruje. Povedala, že počúva skôr operu ako súčasných hudobníkov a radšej sa vracia k svojim starým hrdinom ako Jimi Hendrix, John Coltrane alebo Tim Buckley. Pritom takmer zabudla na svoj najväčší vzor Boba Dylana, s ktorým absolvovala v polovici 90. rokov spoločné turné.

„Bol to jeden z najväčších zážitkov môjho života. Vtedy sme boli jeho predkapelou,“ spomína Patti s tým, že po prvých dňoch na šnúre prišiel za ňou Dylan a navrhol jej spoločný duet. Na tlačovke dokonca napodobnila Dylanove povestné šomranie pod nos. „Prišiel za mnou a povedal: Patti, počúvaj, neurobíme niečo spolu? Potom sme spolu spievali každú noc,“ dodala speváčka, pre ktorú môže byť inšpiráciou na písanie piesní hocičo, od jej detí až po architektúru, no najviac ľudia, čo vstanú z prachu a popola. Rada sa inšpirujem tými, ktorí začínajú z nuly alebo odznova, a ľuďmi s odvahou. Môže to byť aj dieťa, ktoré spadne z bicykla, postaví sa a pokračuje ďalej,“ dodala.

Na záver tlačovky v miestnosti, kde bolo asi 40 stupňov Celzia, vytiahla gitaru a prekvapeným novinárom zaspievala jednu zo svojich skladieb a nakoniec aj predniesla text úžasnej piesne People Have The Power.