Čo pozeráme

23. júl 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

Stále slobodný tramp Andrew a zodpovedný manžel Ben sa zase raz vystatovali. Hoci sú to už dospelí muži a hoci sa už roky veľmi dobre poznajú. Vystatujú sa na párty, počas príjemnej, opojnej noci. Keď sa ráno zobudia, zistia, že si dali záväzok a že ho verejne sľúbili splniť.

Takže: budú sa musieť prihlásiť na festival HUMP! To je prehliadka amatérskych pornofilmov, a špeciálne je vraj na nej to, že sú to filmy „artové". Andrew a Ben si v opitosti povedali, že si taký film nakrútia oni sami a spolu. Tou pridanou umeleckou hodnotou má byť to, že oni sú v skutočnosti absolútni hetero. Totally, ako by povedal Andrew.

V triezvom stave sa im už taký nápad veľmi nevidí. No ale, keď už sa vystatovali...

Humpday. Taký jednoduchý a zábavný film musel byť hitom na festivale v Cannes i v Karlových Varoch. Dostal i Cenu poroty v Sundance, pretože je aj výborne zahraný a skvelo napísaný. Pritom nič také extra v ňom zaznamenané nie je. Len pár dialógov, ktoré odzneli v jednom dome a v jednej hotelovej izbe.

Akurát, že si v nich jedna dvojica kamarátov a jedna dvojica manželov povysvetľovala svoj osobný život. Najmä tú časť z neho, ktorú si doteraz ani neskúsili pomenovať. Buď preto, že sa za ňu hanbili, alebo preto, že ju schovávali, alebo jednoducho počítali s tým, že ten druhý o nej aj tak vie a potichu ju rešpektuje.

Je to príbeh o dospievaní, slabosti, zodpovednosti, kompromisoch. Je ťažšie prihlásiť sa na HUMP! alebo nakrútiť čosi také úprimné?