Favoriti Mercury Music price sú La Roux

Prestížne hudobné ocenenie pozná tohtoročných nominantov.

23. júl 2009 o 0:00 šam

LONDÝN, BRATISLAVA. Organizátori hudobných cien Barclaycard Mercury Prize zverejnili dvanásť najlepších albumov roka britských a írskych interpretov. Najväčší ohlas sa ušiel novým tváram hudobného šoubiznisu - elektropopovej dvojici La Roux. Speváčka a hráčka na syntetizátor Elly Jackson spolu s producentom Benom Langmaidom momentálne vedú britský rebríček so singlom Bulletproof a profesionálnu porotu oslovili čoraz populárnejším synthpopom.

Ovplyvnení 80. rokmi sú aj iní nominanti na vrchole rebríčka, Friendly Fires, v prvej štvorke sa ďalej umiestnila speváčka Florence s kapelou Florence And The Machine a indie rockový Kasabian, teda mená, ktoré sú známejšie aj slovenským poslucháčom.

„Radi robíme muziku, ale získať takéto uznanie je dobré tiež. Však ho dostávame právom, nie?" vyjadril sa pre BBC za skupinu Kasabian spevák Tom Meighan. Medzi nomináciami sa druhýkrát objavili Bat For Lashes, s novým albumom sa do prestížnej dvanástky podarilo prebojovať aj The Horrors či nováčikom Glasvegas.

Mercury Prize funguje od roku 1992 a jej víťazmi sa stali napríklad Primal Scream, Portishead, PJ Harvey, Franz Ferdinand a Artcic Monkeys, pričom väčšina z víťazných kapiel sa môže za hviezdnu dráhu poďakovať oceneniu, ktoré je európskou jednotkou v rámci vplyvu a mediálneho pokrytia, ktoré ponúka svojim víťazom. Ten tohtoročný bude známy 8. septembra.