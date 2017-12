Čo počúvame

Chcete vidieť, aký bol Nicolas Cage v roku 1983?

24. júl 2009 o 0:00 Linda Vasiľová

Úplné ucho, nagélované vlasy mu trčali na všetky strany a ochlpenie na hrudi mal akoby vyholené do trojuholníka. Aspoň tak vyzeral v jednej zo svojich prvých filmových úloh v tínedžerskom trháku Dievča z údolia (Valley Girl). Nielen film, ale aj soundtrack z neho je cool ešte aj dnes. Ten je dokonca zberateľskou raritou.

Banálny príbeh o dievčati z dobrej štvrte v Los Angeles a post-punkerovi zo špinavého Hollywoodu (ktorého milo zahral Cage) vyniká nad iné triezvosťou a neprvoplánovým humorom.

Aj v čase vzniku bol však debut režisérky Marthy Coolidgeovej prelomový skôr vďaka kostýmom a muzike v štýle new wave, ktorá sa práve rozbiehala. Počuť v ňom zaujímavé kapely ako Psychedelic Furs, ktorí neskôr robili hudbu k inému mládežníckemu filmu Kráska v ružovom (Pretty In Pink).

Ďalej tu hrajú Sparks, austrálske hviezdy Men At Work, svoj najväčší hit I Melt With You pridali Modern English. Chytľavé pesničky nájdeme aj od dnes už zabudnutých interpretov ako Plimsouls (v tom čase superslávna skupina vo filme aj účinkuje) alebo Pat Travers. Skvelé pre tých, ktorí si chcú zatancovať alebo len zaspomínať.