Nové CD a DVD

Moby, Bananaz, Hildur Guđnadóttir, Rajmund Kákoni.

24. júl 2009 o 0:00 Oliver Rehák, her

Moby: Wait for Me

Little Idiot / EMI



Z priekopníkov sa postupne stávajú veteráni. Deviatu štúdiovú nahrávku elektronika Mobyho kritici väčšinou odzívali alebo popravili. Jemu je to fuk - chcel urobiť album s intímnejšou hudbou bez ohľadu na to, koľko ľudí si ho kúpi. No keďže sa dal dokopy s režisérom, ako je David Lynch, totálny prepadák sa konať ani nemohol.



Bananaz

EMI



Muzikant Damon Albarn s výtvarníkom Jamiem Hew〜lettom roky úspešne motali všetkým hlavy s projektom Gorillaz. Mystifikácia okolo skupiny zloženej z kreslených postavičiek časom praskla, no zostalo po nej veľa dobrých pesničiek aj zábavy. Dokazuje to dokument Cerica Lévyho, ktorý bol v pätách Gorillaz od ich prvých nápadov.



Hildur Guđnadóttir: Without Sinking

Touch / Wegart



Violončelo nie je práve typický nástroj pre nezávislú scénu, no keď sa vynoria hudobníci, ktorí ho ovládajú, takmer vždy je to veľmi zaujímavé. Mladá Islanďanka už má v životopise skupiny Throbbing Gristle, Pan Sonic alebo Múm, toto je jej druhý sólový album pre milovníkov náladových inštrumentáliek.



Rajmund Kákoni: Accordion

Diskant



„Nesnaží sa ohurovať (...), ale slúži. Slúži predovšetkým hudbe samotnej," píše sa v booklete profilového albumu jedného z priekopníkov hry na akordeóne u nás. Kákoni tu slúži výlučne domácim autorom - Zeljenkovi, Hatríkovi, Novákovi, Podprockému a Stračinovi.