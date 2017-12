Priatelia na predaj

Uršuľa Kovalyk svojim čitateľkám a čitateľom predstavila hrdinku, ktorá má dostatok guráže na to, aby si otvorila svoj vlastný „sekáč“ a nebála sa vypýtať si za svoju prácu peniaze.

24. júl 2009 o 0:00 Martina Straková

Uršuľa Kovalyk svojim čitateľkám a čitateľom predstavila hrdinku, ktorá má dostatok guráže na to, aby si otvorila svoj vlastný „sekáč“ a nebála sa vypýtať si za svoju prácu peniaze.



Život prežila v Malom meste a posledných päť rokov strávila návštevami depresívne sivého úradu práce. Malé mesto, kde sa vám pod nosom plazí vôňa kuracej polievky a zavareného leča. Malé mesto, kde sa pomaly trávi čas, sa hlavná hrdinka Čabika zrazu rozhodne opustiť a ide hľadať šťastie do mesta Veľkého.

Osamelých je viac

Čabika vie, že musí zarobiť peniaze. Nerada sa namáha, chce robiť to, čo ju baví. Zo všetkého najradšej chodí na návštevy a aj preto sa rozhodne skoncovať so svojou bezútešnou situáciou otvorením živnosti. Rozhodne sa predávať. Priateľstvo. Z druhej ruky. Ľuďom, ktorí z nejakého dôvodu nemôžu alebo nevedia mať ozajstné priateľstvo. Sú osamelí. Príliš hanbliví. Škaredí. Skrátka, majú milión vlastností, pre ktoré k nim nikto nepáchne, alebo majú tisíc dôvodov, prečo o to nestoja.

Čabika vie, že osamelých ľudí je viac ako hviezd na nočnej oblohe, tak prečo nepredávať priateľstvo, za ktoré sa aj platí? Veď za všetko sa platí. Takto si aspoň každý vyberie priateľstvo, aké chce. Priateľstvo za peniaze má, na rozdiel od naozajstného, milión výhod. Nemusí trvať večne. Nič nesľubujem, nekladiem podmienky, neurážam sa, akceptujem chyby, nič neočakávam, nevyžieram chladničku, nevypijem víno, nehodnotím.

Správam sa tak, aby si klientela mohla priateľstvo naozaj dokonale vychutnať. Som návšteva, priateľka, kamoška, známa, kolegyňa, bývalá spolužiačka, sesternica... to je už na klientkach a klientoch, akú mi dajú rolu. Ak s takým priateľstvom nie sú spokojní, môžu kedykoľvek vypovedať zmluvu. Bodka. Žiadne výčitky a scény. Priateľstvo sa skončilo a basta. Ak vezmú výpoveď späť, nič sa nestalo. Pretože sa nehnevám. Je to predsa celkom výnosný obchod.

Aj keby ste sa roztrhali

Uršuľa Kovalyk sa aj tentoraz predstavila ako vynikajúca rozprávačka, ktorá trefnými a bravúrne vypointovanými pasážami opisuje príbehy svojich hrdiniek a hrdinov. Už len ich výberom, no taktiež výberom ich povahových čŕt, ich typických „múch", ale aj ich vlastného jazyka, sa predstavila ako vnímavá pozorovateľka, ktorá vytvára najrôznejšie, no pritom vždy stále možné situácie.

Svojou prózou tiež nepriamo a veľmi distingvovane odkrýva aj rovinu práce, ktorú v istom období života dennodenne vykonávate, no peniaze za ňu nedostanete, ani keby ste sa roztrhali. Môžeme sem zaradiť výchovu detí, pranie, žehlenie, varenie alebo aj umývanie okien (špeciálne holubích bobkov na sklenených tabuliach), umývanie zvratkov alebo trhanie divej buriny v záhrade. Je to práca, pri ktorej sa riadne zapotíte, no peniaze si aj tak nikdy nezaslúžite.

Čabika v románe Uršule Kovalykovej je úspešná. Kornel, Muriel a Pipi sú jej klientmi, a to napriek tomu, že vedia, že priateľstvo sa kúpiť nedá.