Soderbergh potrebuje povzbudiť

Ani Brad Pitt v hlavnej úlohe nepresvedčil producentov, aby nakrútili film Moneyball.

25. júl 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

Hollywoodske štúdiá odmietli Stevenovi Soderberghovi financovať drámu o bejzbale. K tomu si oscarový režisér pripočítal neúspech dvojfilmu o Che Guevarovi - a ocitol sa v pracovnej kríze.

BRATISLAVA. Keď sa s novým nápadom ukáže vo dverách Steven Soderbergh, hollywoodske štúdiá môžu rekapitulovať: za film Traffic dostal Oscara, láka k sebe populárnych hercov a s trilógiou o parťákoch Dannyho Oceana zarobil po svete milióny dolárov. Či však bude v kinách rentabilný aj ten nový nápad, to zrejme počítajú podľa iných algoritmov. Inak by sa asi nestalo, že Soderbergh zostane bez práce. No a on bez práce zostal.

V Sony Pictures odmietli financovať Moneyball, drámu z bejzbalového ihriska. Napriek tomu, že už mali spolu dohodu, že scenár bol napísaný podľa knižného bestselleru a napriek tomu, že manažéra klubu Oakland Ahletics mal hrať Brad Pitt.

V štúdiu sa asi zľakli autentických scén a mnohých bejzbalových detailov, predpokladá denník The Guradian, a nedôverovali ani veľkej skupine amatérov, ktorú si dal tentoraz Soderbergh do svojho hereckého zoznamu. „Váš film by bol príliš umelecký na to, aby mohol osloviť širšie publikum. Preto ho v tejto ekonomickej situácii radšej robiť nebudeme," dostal odpoveď. A nielen od Sony Pictures. Aj Warner Bros a Paramount mu vzápätí povedali nie.

Mimochodom, je kríza

Posledným filmom Stevena Soderbergha preto ešte chvíľu zostane The Girlfriend Experience. Pomaly sa dostáva do svetových kín a je v ňom v podstate všetko, čoho sa v Hollywoode boja. Zdanlivo plynie bez veľkej drámy a zdanlivo sa v ňom deje stále to isté - profesionálna spoločníčka sa stretáva so svojimi klientmi, prežíva s nimi intímne, ale umelé vzťahy. Potom ich rozoberá so svojím skutočným priateľom a popri tom sa s odborníkmi rôznych druhov radí o tom, ako sa zlepšiť a zlepšiť svoj profil. Mimochodom, aj preto, že je kríza. Čím majú muži menej peňazí, tým sú náročnejší.

Tento tichý, smutný príbeh nakrútil Soderbergh za niekoľko dní, na video, v prirodzených prostrediach, bez umelého svetla a bez hereckých hviezd. Spoločníčku Chelsea hrá americká pornoherečka, jej priateľa zas kondičný tréner. Keďže však stál iba 1,7 milióna dolárov, stratový veľmi nebude.

S filmom Moneyball by to už problém bol, pretože ten by potreboval rozpočet oveľa väčší - 58 miliónov.

Skončí?

Ako sa teda cíti slávny, úspešný a aj nezávislý režisér, keď mu zastavia plány? Okrem toho, ešte stále musí spracovať svoj dvojdielny film o Che Guevarovi. Chystal ho sedem rokov, pozbieral hercov z celej latinoamerickej oblasti a išiel nakrúcať na odľahlé miesta, aby presne tam, kde sa bojovalo. „Stál som tam, pozeral sa dokola, prechádzal po tvárach hercov a myslel na to, aký som šťastný, že som práve tu a s takou témou," vravel v apríli pre SME.

Ukázalo sa však, že originálny a špeciálne starostlivý prístup málokto ocenil a filmom sa v kinách nedarilo. V krátkom rozhovore, ktorý teraz zverejnil The Guardian, Soderberh naznačil, že ho premáhajú pocity márnosti. „Myslím si, že už dovidím na koniec svojej kariéry. Ešte mám zoznam tém, ktoré chcem a hádam aj budem môcť urobiť, a keď ich dokončím, tak sa asi vytratím."