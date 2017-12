Hviezdne vojny idú na koncertné turné

Hudba zo slávnych filmov Georgea Lucasa bude znieť naživo.

25. júl 2009 o 0:00 čtk

LOS ANGELES. Hviezdne vojny boli doteraz záležitosťou filmového sveta, na jeseň sa však dostanú aj na koncertné pódiá. Po Severnej Amerike sa bude presúvať hudobná šou obohatená o niekoľko klipov, píše agentúra Reuters.

Bude počuť hudbu zo všetkých šiestich dielov, ktoré nakrútil George Lucas. „Zobrali sme všetky hlavné hudobné motívy a zostrihali všetky scény, ktoré im zodpovedajú, takže si bude možné uvedomiť, aká hudba scény podfarbovala," povedal Lucas. Šou so živým symfonickým orchestrom bude trvať dve až dve a pol hodiny.

Koncertné turné po USA a Kanade bude sprevádzať výstava filmových rekvizít. V roku 2010 by sa to všetko malo presunúť do sveta.