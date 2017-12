Nové stretnutie Tima Burtona a Johnnyho Deppa

Slávny režisér dokončuje Alicu v krajine zázrakov. Je to ďalší film s jeho obľúbeným hercom.

28. júl 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

Krásna knižka Lewisa Carrolla už mala veľa filmových verzií, rovnaké meno má aj porno muzikál. Tim Burton tvrdí, že v nich nikdy nebolo viac ako len séria zvláštnych udalostí. On vraj spolu s Johnnym Deppom nakrútili skutočný príbeh. Bláznivý aj ľudský.

Tak teda aspoň kratučká upútavka je už hotová. Johnny Depp v nej rozprávkovým hlasom hovorí: „Je jedno miesto, žiadne iné miesto na Zemi také nie je. Je to krajina plná zázrakov, tajomstiev a nebezpečenstva. Hovorí sa, že ak chceš na takom mieste prežiť, musíš byť blázon ako Klobučník. Zhodou okoloností, ja ním som!"

Strapatý režisér Tim Burton už dávno ohlásil, že má veľký plán a že preto znovu číta Alicu v krajine zázrakov. „Pospájam hrané sekvencie s animovanými," povedal, takže bolo jasné, že na film bude treba čakať a dlho.

Fanúšikovia sú už pravdepodobne nedočkaví, deväťdesiatsekundový zostrih ich hádam môže aspoň trochu uchlácholiť. Uvidia v ňom, ako sa z oblohy vynára Škľabka, ako prísna vie byť Srdcová kráľovná, že Alica je celkom dospelé dievča a že Johnny Depp si evidentne zase raz užíva.

Príšery sú fajn

„Videl som už veľa filmových verzií Alice, pamätám si aj jeden porno muzikál zo sedemdesiatych rokov. Vždy to však bolo iba rozprávanie o dievčatku, ktoré pasívne blúdi krajinou a stretáva jednu podivuhodnú postavu za druhou. Nerád by som robil čosi také, ja sa v tej sérii udalostí snažím nájsť skutočný film s príbehom," povedal Tim Burton pre agentúru Reuters.

Knižka Lewisa Carrolla je pre každého niečím iným. Niečo iné znamená v detstve, niečo iné v dospelosti. Možno sa pri nej nadchýňať ohromným slovným pôvabom, Burtonov film zrejme zvýrazní tie najväčšie a najtemnejšie bizarnosti, ktoré v tomto príbehu sú. Pretože tie on má naozaj rád. Vraví: „Keď sme pripravovali Predvianočnú nočnú moru, vystríhali nás, že vraj bude pre deti prisilná. Na Roaldovi Dahlovi som si však už niekoľkokrát overil, že deti majú rady príšery. Akurát, že na to rodičia zabúdajú."

Upútavka k Alici je zložená z niekoľkých akčných scén, je v nej aj mohutnejšia orchestrálna hudba. Takže by sa mohlo zdať, že Burton nebude veľmi stavať na krehkej rozprávkovej rovnováhe. Lenže upútavky bývajú klamlivé, nakoniec to môže byť celkom nežný film, napokon, taká bola aj (napohľad morbídna) Mŕtva nevesta Tima Burtona.

Zatiaľ sa dá pokojne spoliehať na to, že emócie a isté šialenstvo vo výraze starostlivo a skvostne ukontroluje Johnny Depp, pretože sa ešte nestalo, že by hral v nejakom filme zle.

Pozor, argumentuje Johnny

Je úplne prirodzené, že vo filme hrá postavu šialeného Klobučníka. Ak sa Burton bude držať knižky, Alica by ho mala stretnúť pri otáčacom stole na nekonečnej čajovej párty. Najprv jej povie, že má zlý účes a potrebovala by ostrihať, potom jej dá hádanku, na ktorú on sám nepozná odpoveď, a pritom všetkom bude šarmantne, drzo a absurdne argumentovať.

„Každej postave sme sa snažili prisúdiť špeciálnu štipku bláznovstva. Johnny je v tom výborný, možno preto, že je taký bláznivý," hovorí Burton. „Myslím si, že sa pokúsil do toho bláznivého sveta vniesť čosi základné a veľmi ľudské."

Už to len vidieť celé. „Nehorázne meškáš," povie v jednej chvíli Klobučník Alici. A Aprílový zajac promptne poklepká po hodinkách. „Piateho marca máš veľmi dôležité stretnutie!" My si zapíšme 11. marec, vtedy bude Alica v krajine zázrakov už aj v našich kinách.