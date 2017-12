Kam chodíme

Dňa 15. apríla 1452 sa narodil človek, ktorý zmenil svet ako takmer nikto iný. Tvorivosť a fantázia jeho univerzálneho génia boli takým neopakovateľným spôsobom spojené s vedeckým poznávaním, až sa zdá, akoby ani nepochádzal z tohto sveta.

28. júl 2009 o 0:00 Milada Čechová

Už mesiac máme možnosť vidieť časť maliarskeho diela Leonarda da Vinciho v neďalekej Viedni. Dvadsaťtri obrazov výstavy Leonardo da Vinci. Človek - umelec - génius (potrvá do 27. septembra) je inštalovaných v nezvyčajných priestoroch Minoritenkirche na Minoritenplatz.

Nielen miesto, ale aj obrazy sú nezvyčajné. Objaviteľskému duchu Da Vinciho by sa iste myšlienka ich prezentácie pozdávala. Ide totiž o verné digitálne kópie jeho diel v originálnej veľkosti.

Aby ste videli Monu Lisu, nemusíte teda hodiny čakať na vstup do parížskeho Louvru, Madonu s kvetinou nemusíte hľadať v petrohradskej Ermitáži a Madonu v skalách zasa v londýnskej Národnej galérii.

Viem, že vidieť ich na týchto miestach je nenahraditeľný zážitok, rovnako ako cestovať za nimi po svete. No svet Leonarda da Vinciho koncentrovaný do priestorov kostola minoritov tiež nie je na zahodenie. Je to po Stephansdome umelecky najcennejší viedenský kostol. Ešte kým žil svätý František z Assisi, zakladateľ rehole malých bratov, prišli jeho nasledovníci do Viedne a kláštor založili v roku 1224.

Kostol ku kláštoru bol dokončený až v roku 1350, stavba jeho 54 metrov vysokého portálu je pripisovaná minoritovi Fra Giacomovi z Paríža. Leonardova renesancia je síce gotike pár storočí vzdialená, a to formou i myšlienkami, ale spojenie týchto svetov pôsobí ako prienik dvoch kreatívnych siločiar. Oplatí sa pobudnúť chvíľku v ich strede.