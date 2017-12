Arctic Monkeys odohrajú online koncert

27. júl 2009 o 18:35 SITA

BRATISLAVA. Britská alternatívno-rocková skupina Arctic Monkeys odohrá špeciálny online koncert, na ktorom predstaví skladby zo svojho nového albumu Humbug. Šou odvysiela na svojej oficiálnej webovej stránke www.arcticmonkeys.com vo štvrtok 30. júla o 21:00 GMT (23:00 stredoeurópskeho letného času).

Tretí štúdiový album Arctic Monkeys Humbug vyjde 24. augusta. Na nahrávke spolupracovala kapela s lídrom Queens Of The Stone Age Joshom Hommeom a s produkciou pomáhal tiež James Ford zo Simian Mobile Disco. Humbug vyjde ako CD, vinyl a bude sa dať zadovážiť aj ako platený digitálny download. Aktuálny singel Crying Lightning sa už dá kúpiť ako digitálny download. Videoklip k nemu mal premiéru v piatok 24. júla.

Arctic Monkeys debutovali v roku 2006 albumom Whatever People Say I'm, That's What I'm Not, s ktorým skupina lámala rekordy predajnosti. Žiaden interpret totiž vo Veľkej Británii za prvý týždeň nepredal toľko kópií svojho debutu ako kapela Arctic Monkeys.