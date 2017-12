Dočolomanský a PJ Harvey? Spoločne

NA STIAHNUTIE. Karaoke Tundra je známy najmä svojou prácou na projekte Peťo Tázok či spoločnom dídžejskom mixtape so Spinhandzom Kačica s hlavou tigra. Teraz pripravil zadarmo na stiahnutie nový mixovaný set.

29. júl 2009 o 10:29 (tp)

BRATISLAVA. Aktuálna hudba prekračuje hranice žánrov. Aktuálni dídžeji tieto žánre kombinujú. Karaoke Tundra občianskym menom Viktor Tverdochlibov je známy najmä svojou prácou na projekte Peťo Tázok či spoločnom dídžejskom mixtape so Spinhandzom Kačica s hlavou tigra (Artattack 2007).

Teraz pripravil mixovaný set, ktorý naozaj stojí za to.

Natural Selection Vol. 2 tracklist:



01. Intro

02. PJ Harvey "Down By The Water" / Ectomorph "Insert Another Data Disk"

03. Future Sound Of London "We Have Explosives" / 2 Live Crew "Be My

Private Dancer" (Acapella)

04. Revl9n "Walking Machines" (SebastiAn Remix)

05. Michal Dočolomanský "O Hudbe"

06. Santogold feat. Spank Rock "Shove It"

07. 2 Unlimited "No Limit" (Karaoke Tundra Remix)

08. Peťo Tázok & Karaoke Tundra "Finančný Poradca" (Instrumental) /

Vec "Toto je to čo sme chceli" (Acapella)

09. A-Trak "Say Whoa" (Boys Noize Remix)

10. Kid Sister "Pro Nails" (Rusko Remix)

11. Yeah Yeah Yeahs "Zero" (Animal Collective Remix)

12. Outro