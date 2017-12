Brüno je klamár, čo s tým?

Provokuje Židov, provokuje Palestínčanov. Komikovi Sachovi Baronovi Cohenovi sa to podarí hneď, ako sa prezlečie za prostého Borata, Aliho G – a naposledy za Brüna.

30. júl 2009 o 15:12 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Neverte všetkému, čo Brüno povie. Vo Viedni pracoval ako módny redaktor a tvrdil, že jeho relácia Funkyzeit bola najvplyvnejšou šou vo všetkých po nemecky hovoriacich krajinách, okrem Nemecka.

Keby mal však vplyv iba v po nemecky hovoriacich krajinách okrem Nemecka, dnes by sa na neho nehnevali a nesťažovali Palestínčania, a nesľubovali, že ho riadne a v správnej miere potrestajú. Sťažujú sa, pretože Brüno ich znemožnil vo svojom celovečernom filme, a ten sa už začal premietať po celom svete, aj k nám príde o týždeň.

Byť slávny

V tomto filme je zaznamenaná cesta Brüna - za slávou. Z módnej rakúskej relácie ho vyhodili, v jeho verzii preto, že bol dostatočne odvážny na to, aby robil netradičné veci. Inými slovami, vyhodili ho preto, že mu chýbala štipka chochmesu a aj zdravého rozumu. Inak by sa tak nechválil so svojimi pevnými predsavzatiami: „Chcem byť najslávnejší Rakúšan, hneď po Hitlerovi. A chcem byť najslávnejší rakúsky herec, hneď po Schwarzeneggerovi."

Myslel si, že si ich splní v Los Angeles. Ale neuspel ani v televízii CBS, nepodarilo sa mu nakrútiť ani porno s americkým kongresmanom. Ešteže mu niekto poradil, aby sa nechal dať uniesť. To je vraj zaručený spôsob, ako sa dostať do všetkých médií. Fungovať by to mohlo najmä vtedy, ak by sa mu to stalo na Blízkom východe.

Vyfarbiť sa

Nie je vylúčené, že takýto Brüno naozaj existuje. Tento filmový je však vymyslený, vytvára a hrá ho britský komik Sacha Baron Cohen. Nie je to jeho jediná zábavka, už si vymyslel aj postavu raperského kráľa Aliho G a kazašského novinára Borata.

Najlepšie alebo najhoršie je, že v takom prezlečení vyzerá absolútne presvedčivo, kadekoho v takej podobe stretáva a zaznamenáva to na video, prípadne na film. A ľudia sú potom prekvapení. Prípadne urazení, prípadne smrteľne urazení. Ako Palestínčania práve teraz.

Dať dobrú radu

Metódu má Sacha Baron Cohen jednoduchú. Tým, že rozpráva absolútne nezmysly, vulgarizmy, urážky, ľudia pri ňom ľahšie strácajú morálno-spoločenskú kontrolu a ľahšie sa vyfarbia. Borat napríklad zašiel do jednej americkej predajne zbraní a spýtal sa: „Keby som chcel zastreliť Žida a byť si istý, že streľbu neprežije, akú zbraň by ste mi odporučili?" A predavač mu ochotne poradil...

Brüno, ten sa najprv tváril, že chce urovnať spory medzi Židmi a Palestínčanmi (dúfa, že to ho preslávi rovnako, ako Georgea Clooneyho preslávil Darfúr, Stinga Amazónia a Bona AIDS), potom však dostane ten nápad s únosom. Cohen zašiel pre túto scénu do Libanonu a poprosil o televízne interview istého Aymana Abu Aitu. V brünovskom prezlečení mu potom hovorí: „Poviem vám úprimne, chcem byť slávny, a preto sa nechám dať uniesť. A sem som prišiel preto, aby som o to poprosil toho najpovolanejšieho muža."

Zaskočená tvár ho nezastaví, pokračuje: „Teraz vám poviem niečo, čo vás tak nahnevá, že keby ste mali pri sebe zbraň, zabijete ma. Máte vlasy zničené od slnka." A stále nemá dosť: „Môžem vám dať radu? Povedzte vášmu kráľovi Usamovi, aby si dal ostrihať bradu, lebo vyzerá ako špinavý čarodejník, ako bezprízorný Mikuláš."

Nie je Brüno

Najviac bol Abu Aitu zdesený, keď uvidel celý film. Netušil, že nebude o Palestíne, a že jeho v ňom Brüno predstaví ako člena teroristickej organizácie al-Aqsa Martyrs Brigada. Hoci on je členom mimovládky Holy Land Trust a presadzuje vraj nenásilné riešenie blízkovýchodného konfliktu. „Sacha Baron Cohen je klamár, zneužil nás a spôsobil nám škodu. Za to bude pykať," citoval ho The Telegraph. No na také výstrahy zatiaľ britský komik nereagoval.

Prirodzene. On predsa nie je Brüno. A, mimochodom, ten Brüno by ešte mohol nahnevať všelikoho. Pretože vo svojej prostote útočí aj na televízny biznis, latentný rasizmus, celebritné adopcie afrických detí, homofóbov, xenofóbov, kresťanov, americkú armádu.

Je ťažké uveriť, že by sme sa v tom nespoznali aj my.