Nové CD

The Black Eyed Peas, Noisettes, Beirut.

31. júl 2009 o 0:00 tp. her

The Black Eyed Peas: The E.n.d

Interscope / Universal



Na Black Eyed Peas je najprekvapivejšie to, že ešte stále jestvujú. Fergie si robí vlastné veci, will.I.am tiež,zvyšní dvaja členovia sú vlastne iba do počtu. Kým však kapela začala hip-hopom a potom s ním aspoň koketovala, The E.n.d je oveľa viac trendový elektropop než rap. Jednoducho, diskotékovo priemerná a strednoprúdová kapela, ktorá sa hrá s autoladičkou.







Noisettes: Wild Young Hearts

MercuryRecordings / Universal



Stačí, ak má skupina speváčku ako Shingai Shoniwa. Veľké hlasy robia aj z banálnych skladieb zaujímavé počúvanie. Noisettes sú pritom silnejší v akustických pasážach, keď sa pohrávajú s blues a folkom. Rokenrolom zabíjajú to najlepšie, čo majú - zvláštnu zasnívanú atmosféru. Kiežby každý nový britský indie rock znel aspoň takto.







Beirut: March of the Zapotec and Realpeople Holland

Pompei Records / Wegart



Keď sa americká kapela nazve podľa arabského mesta a jej líder má slabosť pre hudbu z východnej Európy, môžete čakať čokoľvek. Aj sa stalo - dvadsiatnik Zach Condon dal tentoraz dokopy dva EP albumy. Na prvom sú mexické pohrebné dychovky, na druhom svojské elektronické pesničky z jeho bočného projektu Realpeople.