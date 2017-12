Radiohead sú už na dosah

Skupina okolo speváka Thoma Yorka o pár dní koncertuje u našich susedov.

3. aug 2009 o 0:00 Oliver Rehák

Koncerty nehrávajú často a už vôbec nie na dosah slovenských fanúšikov. Teraz sa to zmení - slávnu britskú kapelu môžeme už onedlho vidieť v Čechách, aj v Rakúsku.

Už po debutovom albume Pablo Honey (1993) sa pre mnohých stali jednou z najlepších pesničkových kapiel, čo potvrdili aj ďalšie nahrávky. Predávajú z nich milióny kópií, no nikdy sa z nich nestali nafúkané popové megastars.

Sú to normálni ľudia, ktorých stále najviac zaujíma hudba. Na každom albume si dávajú záležať a radšej niekoľko rokov nenahrajú nič, ako by mali do sveta pustiť polotovar. Aj preto je šanca vidieť naživo Radiohead dosť nízka.

VIDEO: Ako to vyzeralo na marcovom koncerte v Mexiku

Praha alebo St. Pölten?

V tomto roku skupina napríklad zatiaľ odohrala iba sedem koncertov (aj to v Južnej Amerike) a pohľad na jej doterajšie turné naznačuje, že si starostlivo vyberá, kam pôjde hrať. Slovenskí fanúšikovia však už odratúvajú posledné týždne do príchodu svojich obľúbencov na dostrel. 21. augusta sa chystajú do St. Pöltenu, o dva dni neskôr do Prahy.

Kto má radšej festivalovú atmosféru, mal by za Radiohead ísť do Rakúska - Frequency ponúka aj ďalšie hviezdy ako Prodigy či Rise Against, hrať sa tam bude tri dni na siedmich pódiách. Pražský koncert je samostatný a tak je zaujímavejší aj pre cenu vstupenky. Permanentka na Frequency sa dá na Slovensku kúpiť za 114 eur, kým lístky na prvú českú návštevu Radiohead začínajú na sume 46 eur.

Bude veľké pódium, aj Moderat

Pražský koncert bude v open-air areáli Výstavište, ktorý sa nachádza v Holešoviciach a jeho kapacita je 18-tisíc divákov. Organizátori tvrdia, že aj tí v zadných radoch nebudú iba počúvať zvuk a nemusia si nosiť ďalekohľady, aby videli na pódiu niečo viac ako mikroskopické postavičky muzikantov: „Najlacnejšia kategória lístkov bude vzdialená od scény maximálne 60 metrov. Radiohead so sebou privezú veľkoplošné projekcie a vlastné svetlá s množstvom neobvyklých efektov. Pódium bude 20 metrov vysoké a 40 metrov široké," povedal Borek Jiřík z agentúry Charm.

Do Prahy sa chystajú aj členovia berlínskeho projektu Moderat. Tí sa však nepostavia medzi ľudí, ale na pódium. Ako predskokanov si ich totiž vybral sám spevák Radiohead Thom Yorke. Trojicu naživo ešte dopĺňajú efektné videoprojekcie zoskupenia Pfadfinderei, ktoré sme v júni videli aj na festivale Wilsonic v Bratislave.