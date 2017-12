V bratislavskom klube Obluda sú punkové fotografie

Punkový harmatanec - tak pomenovala svoju výstavu Lucia Bartošová. Je prvou expozíciou v bratislavskom hudobnom klube Obluda a podľa organizátorov vraj aj prvá špeciálna výstava o punku na Slovensku.

3. aug 2009 o 14:58 TASR

BRATISLAVA. Punkový harmatanec - tak pomenovala svoju výstavu Lucia Bartošová. Je prvou expozíciou v bratislavskom hudobnom klube Obluda a podľa organizátorov vraj aj prvá špeciálna výstava o punku na Slovensku.

"Lucia zachytila ľudí a atmosféru punkovej reality v dobe dohárajúceho komunizmu, nelegálne koncerty na periférii Bratislavy a burzy zahraničných platní, kaziet či časopisov Bravo v centre mesta," uviedol kurátor výstavy Robert Hojsík.

Súbor 30 doteraz nezverejnených fotografií pochádza z rokov 1986-1990 a Bartošová na nich zaznamenala kontrast šedého komunistického režimu spolu s farebnosťou hnutia punk a mladými ľuďmi, ktorí sa u nás zabávali, obliekali a provokovali ako ich rovesníci za železnou oponou. Fotila skupiny Slobodná Európa, Zóna A, Karpina i ďalšie. Na výstave sú aj zväčšené portréty hudobníkov Braňa Alexa, Koňyka, Zvera, Sveťa, Milana, Peleho či Braňa Špačeka.

Zvečnila aj známu burzu platní, ktorá sa počas totality konala v nedeľu na pešej zóne a slúžila na výmenu materiálov o hnutí, ktoré komunizmu nevoňalo, tak ako žiadny závan slobody. Zachytila tiež bláznivú atmosféru na koncerte v Rači v auguste 1989, tesne pred nežnou revolúciou.

"Diváci vybehli na pódium a z celého koncertu vznikol jeden veľký chaos. Ako zážitok to hodnotím veľmi kladne. Asi nikto iný v tej dobe nefotil a pre mňa to ani nebola nejaká reportáž o zvláštnych ľuďoch. Naopak s tými zvláštnymi ľuďmi som žila a stretávala sa, boli to moji priatelia," spomína Bartošová.

Jej dokumenty z obdobia neslobody sú o to aktuálnejšie, že napríklad skupiny Lord Alex, Mladé rozlety, Problém 5, Kosa z nosa a iné hrávajú punk aj v súčasnosti. Tieto čiernobiele umelecké zábery majú v súčasnosti určitú hodnotu, o čom svedčí ich zaradenie do veľkej výstavy Osemdesiate roky, ktorá je teraz v Slovenskej národnej galérii.

Lucia Bartošová sa narodila v Bratislave (1968). Pochádza z umeleckej rodiny a absolvovala odbor keramika na Strednej umelecko priemyselnej škole v Bratislave. Počas tohto vzdelávania sa úspešne zúčastňovala na fotografických súťažiach. Postgraduálne vyštudovala odbor reštaurovanie dreva a po nežnej revolúcii pracovala v Slovenskej národnej galérii ako reštaurátorka. Na Vysokej škole výtvarných umení absolvovala dva ročníky odboru fotografia, odkiaľ odišla z vlastného rozhodnutia. Pracuje pre Nadáciu súčasného slovenského výtvarného umenia i ako arteterapeutka v občianskom združení Krídla.